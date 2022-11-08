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«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 02:47 مساء
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
هاتف تظهر على شاشته صورة إيلون ماسك فيما يبرز في الخلفية شعار «تويتر»، 4 أكتوبر (أ ف ب)
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حظرت «تويتر» عددا من الحسابات الموثقة استبدل أصحابها أسماءها بـ«إيلون ماسك»، في خطوة تنطوي على سخرية من مالك الشبكة الاجتماعية الجديد.

ومن بين أصحاب هذه الحسابات الممثلة كاثي غريفين التي يتابع صفحتها في «تويتر» مليونا مستخدم. ولم تكتف الممثلة باستبدال اسم حسابها بـ«إيلون ماسك» بل استبدلت صورة الحساب الرئيسية بصورة للملياردير، وفق «فرانس برس».

وغرّد رئيس شركة «تيسلا» الذي أكد سابقا أنه «مدافع عن حرية التعبير بصورة مطلقة»، الأحد، أن «الحسابات التي تنتحل شخصية شخص ما من دون أن تذكر بوضوح أنّ خطوتها تنطوي على فكاهة، سيجري حظرها بشكل دائم».

كذلك، عُلّق حساب «h3h3Productions» التابع للناشط عبر «يوتيوب» إثان كلين مع أن التغييرات التي اُدخلت عليه كانت تبدو بشكل واضح أنها تمثل فكاهة.

التوثيق
ورد إيلون ماسك الذي يُتَّهم بأنه يتدخل شخصيا في قرارات حظر الحسابات التي تستهدفه، على تعليق حساب كاثي غريفين بتغريدة قال فيها ساخرا «جرى حظر الحساب لانتحال مستخدمه شخصية ممثلة». أما غريفين فردت عليه مستخدمةً حساب والدتها المتوفاة، وكتبت «لقد عدت من الموت لأطلب منك إعادة حساب كاثي».

وانتشر على «تويتر» وسم «#فري كاثي» (#FreeKathy) استخدمه ناشطون كثر في تغريداتهم أبرزهم الممثل مارك هاميل المشارك في سلسلة أفلام «ستار وورز».

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وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه صفقة استحواذ «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.

وبناءً على الخطة الجديدة، يمكن للمستخدمين عبر دفع ثمانية دولارات في الشهر الحصول على علامة التوثيق الشهيرة للشبكة والتي تفيد بأنّ الحساب موثّق.

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