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3 طرق آمنة لحظر المكالمات العشوائية على «آيفون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 01:43 مساء
3 طرق آمنة لحظر المكالمات العشوائية على «آيفون»
المكالمات العشوائية على هاتف «آيفون» (الإنترنت)
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الكثير منا يبحث عن طريقة سهلة لحظر المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبل الاتصال، أو تسبب إزعاجا كونها قادمة من مقدمي بعض الخدمات.

ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى إن محرك بحث «غوغل» شهد ارتفاعا ملحوظا بسؤال «كيف أحظر المكالمات العشوائية»؟، وفق «سكاي نيوز عربية».

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وكشف موقع «لابتوب ماغ» طرقًا عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز «آيفون».

استخدم ميزة «إسكات المتصلين غير المعروفين»
يمكنك الاستفادة من ميزة «إسكات المتصلين غير المعروفين» أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

لتفعيل هذه الميزة على هاتف «آيفون»، اذهب إلى «الإعدادات»، ثم إلى «الهاتف»، ثم فعل «إسكات المتصلين غير المعروفين».

استخدم ميزة «إسكات المتصلين غير المرغوب بهم»
خاصية «إسكات المتصلين غير المرغوب بهم» أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.

تطبيقات خارجية لتصفية المكالمات 
هناك الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية وأحد أكثر التطبيقات شعبية التي يهتم بها مستخدمو «آيفون» هو تطبيق «ترو كولر».
قم بتنزيل TrueCaller من متجر تطبيقات Apple وقم بتشغيله.
اضغط على التالي عدة مرات لإكمال عرض شرائح الإعداد.
اضغط على البدء.
اتبع التعليمات المتعلقة بتشغيل جميع مفاتيح تبديل TrueCaller عبر تطبيق الإعدادات.

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