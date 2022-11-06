3 طرق آمنة لحظر المكالمات العشوائية على «آيفون»

القاهرة - بوابة الوسط

الكثير منا يبحث عن طريقة سهلة لحظر المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على مستقبل الاتصال، أو تسبب إزعاجا كونها قادمة من مقدمي بعض الخدمات.

ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى إن محرك بحث «غوغل» شهد ارتفاعا ملحوظا بسؤال «كيف أحظر المكالمات العشوائية»؟، وفق «سكاي نيوز عربية».

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وكشف موقع «لابتوب ماغ» طرقًا عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز «آيفون».

استخدم ميزة «إسكات المتصلين غير المعروفين»

يمكنك الاستفادة من ميزة «إسكات المتصلين غير المعروفين» أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

لتفعيل هذه الميزة على هاتف «آيفون»، اذهب إلى «الإعدادات»، ثم إلى «الهاتف»، ثم فعل «إسكات المتصلين غير المعروفين».

استخدم ميزة «إسكات المتصلين غير المرغوب بهم»

خاصية «إسكات المتصلين غير المرغوب بهم» أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.