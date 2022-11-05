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إبعاد ذئب صغير عن البشر بكرات من الطلاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 02:37 مساء
إبعاد ذئب صغير عن البشر بكرات من الطلاء
ذئب في إحدى غابات شرق فنلندا بتاريخ 15 مايو 2022 (أ ف ب)
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بعدما اقترب كثيرًا من زوار الحديقة، تعتزم السلطات الهولندية إطلاق كرات من الطلاء على ذئب صغير، لتعليمه كيف يبقى بعيدًا عن البشر.

وأشارت سلطات مقاطعة خيلدرلاند وسط هولندا إلى أن «ذئبًا في حديقة هوغ فيلوي الوطنية كان يقترب خلال الأسابيع القليلة الفائتة من المتنزهين والزوار»، مشيرةً إلى أنه «يمثل ربما ذئبًا صغيرًا».

وأضافت «بهدف منع ترويض الذئب وتعليمه البقاء بعيدًا عن البشر، سيمنع عناصر تطبيق القانون الذئب من الاقتراب عبر استخدام مسدسات الطلاء»، وفق «فرانس برس».

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وتهدف هذه الخطوة إلى تعليم الحيوان كيف يبقى بعيدًا لمسافة 30 مترًا أقله عن البشر، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 الذئاب حيوانات محمية
وتعتبر الذئاب حيوانات محمية في هولندا، مما يعني أن إزعاجها أو اصطيادها ممكن فقط في حال حيازة إذن خاص. وأكدت سلطات خيلدرلاند أنها تخطط للمباشرة بهذا الإجراء قريبًا.

وقتلت الذئاب نحو 30 رأسًا من الأغنام في مقاطعة درينته الشمالية في سبتمبر، بحسب وكالة «BIJ12» التي تتولى رصد أي أضرار تتسبب بها الذئاب في هولندا.

وتشير تقديراتها إلى وجود أربع مجموعات من الذئاب و11 ذئبًا منفردًا حاليًا في هولندا.

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