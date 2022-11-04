أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تشيلي أن التلسكوب الراديوي «ألما»، وهو الأقوى في العالم، تعرض نهاية الأسبوع الفائت إلى هجوم سيبراني تسبب بتعليق بعض أنشطته.

وأوضح مرصد «ألما» عبر حسابه على «تويتر»، الأربعاء، أنه «عند الساعة السادسة والدقيقة الرابعة عشرة من صباح السبت 29 أكتوبر (10,14 ت غ)، تعرض المرصد ألما في تشيلي إلى هجوم سيبراني استهدف أنظمته المعلوماتية».

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وأشار المرصد إلى أن الهجوم تسبب بتعليق «عمليات الرصد الفلكية والموقع الإلكتروني» العائد له، كما أدى إلى «تراجع في عمل» خدمات المراسلة الإلكترونية، وفق «فرانس برس».

وأوضح المرصد أن «الهجوم لم يلحق أي ضرر بالهوائيات أو بأي بيانات علمية».