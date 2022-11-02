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بعد 3 سنوات من التوقف.. صاروخ «سبايس إكس» الثقيل ينطلق من جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 11:24 صباحا
بعد 3 سنوات من التوقف.. صاروخ «سبايس إكس» الثقيل ينطلق من جديد
صورة مؤرخة في الأول مننوفمبر 2022 لصاروخ "فالكون هيفي" لدى إطلاقه من فلوريدا (أ ف ب)
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أطلقت شركة «سبايس إكس» الأميركية من فلوريدا الثلاثاء صاروخها الثقيل «فالكون هيفي» الذي يُعتبر الأقوى حاليا في العالم، وهو أول إقلاع له منذ العام 2019.
وأقلع الصاروخ قرابة الساعة 09:40 بالتوقيت المحلي من منصة الإطلاق «39 أ» في مركز كينيدي الفضائي في مهمة أطلقت عليها تسمية USSF-44، ناقلا حمولات لحساب قوة الفضاء الأميركية من بينها القمر الاصطناعي «تيترا 1» وذلك وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت الرحلة الأولى لـ«فالكون هيفي» العام 2018 تجريبية، حمل خلالها سيارة مؤسس «سبايس إكس» إيلون ماسك من طراز «تيسلا».

أما رحلة الثلاثاء فهي ثالثة مهمة تجارية وتشغيلية للصاروخ الذي كانت آخر رحلة له في يونيو 2019.

ولدى «سبايس إكس» راهناً صاروخان في الخدمة، أولهما «فالكون 9» المخصص بشكل أساسي لنقل رواد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية ولإطلاق أقمار اصطناعية ضمن شبكة «ستارلينك» التي توفر الإنترنت من الفضاء، والثاني هو «فالكون هيفي» الذي يستخدم لإطلاق حمولات أثقل بكثير أو إلى مدارات بعيدة. ويستطيع الصاروخ حمل ما يصل إلى 64 طنا في مدار الأرض.
 

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