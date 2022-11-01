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عطل يضرب منصة «إنستغرام».. مجددا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 نوفمبر 2022, 10:14 صباحا
عطل يضرب منصة «إنستغرام».. مجددا
شعار «انستغرام»، 28 سبتمبر 2020 (الإنترنت)
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واجه مستخدمو «إنستغرام»، الاثنين، صعوبات تقنية، إذ أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، بينما قالت المنصة الاجتماعية إنها تعمل على حل المشكلة.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة «ميتا» في حسابه عبر تويتر «ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في انستغرام»، مضيفاً «نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم»، وفق «فرانس برس».

- عطل مفاجئ في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»

وأكد عشرات المستخدمين الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في «إنستغرام» أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.

داون ديتاكتر
ولفت موقع «داون ديتاكتر» المتخصص إلى أنّ العطل طال عدة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقماً قياسياً للحسابات المُتوقّفة حوالى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش. وفي 22 سبتمبر، سُجّل خلل مماثل لم تنسر انستغرام عند حدوثه أي توضيح.

ويأتي انقطاع خدمة «إنستغرام» بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة «ميتا» وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.

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