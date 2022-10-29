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دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:13 صباحا
دراسة تكشف قدرة النحل على العد والحساب
النحل يعدّ من اليسار إلى اليمين (أ ف ب)
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نشرت مجلة «بروسيدينغز» التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم، في أكتوبر، دراسة تذهب إلى أن النحل يمتلك القدرة على رؤية الكميات من اليسار إلى اليمين، من الأصغر إلى الأكبر.

وبنيت الدراسة على تجربة تعزز فرضية آلية نظرية لا يزال وجودها عند البشر محل نقاش هي خط الأعداد الذهني، وفق «فرانس برس».

حتى قبل تعلم العدّ، يمتلك الإنسان القدرة على ترتيب الكميات المتزايدة عقليًا من خلال الانتقال بشكل طبيعي من اليسار إلى اليمين. ولكن في الثقافات التي تستخدم الكتابة من اليمين إلى اليسار، كالكتابة العربية، يُعكس هذا الترتيب.

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وبالتالي، «لا يزال الموضوع محل نقاش بين من يعتقدون أن الخط الرقمي العقلي له طابع فطري وأولئك الذين يقولون إنه مكتسب»، على ما لاحظ مارتان جيورفا، الأستاذ في مركز أبحاث الإدراك الحيواني في جامعة «تولوز 3» بول ساباتييه.

إلا أن الدراسة أشارت إلى أن دراسات حديثة أجريت على حديثي الولادة والفقاريات الأخرى، ولا سيما الرئيسيات، أظهرت اتجاهًا فطريًا لهذه الآلية هو من اليسار إلى اليمين.

وأكدت التجربة التي أجراها فريق البروفسور جيورفا هذه الاكتشافات من خلال إثباتها وجود آلية مماثلة في نوع شهير من اللافقاريات هوالنحل.

وقال جيورفا «سبق أن توصلنا إلى أن النحل قادر على العدّ، حتى خمسة على الأقل» وأنه يعالج المعلومات في كلّ من نصفي الكرة المخية بشكل مختلف عن النصف الآخر. وهذا الفارق في المعالجة موجود أيضًا عند البشر، وهو«أحد الأسباب المعطاة لوجود الخط العقلي الرقمي».

نحلة وصندوق
وتساءل الباحث باختصار هل يمكن أن يكون دماغ النحل قادرًا على تنسيق الأرقام كما يفعل البشر؟ وقال شارحًا «إذا كنت أستخدم الرقم واحد كمرجع، فإن الرقم ثلاثة سيكون موجودا على يميني، ولكن إذا كنت أستخدم الرقم خمسة كمرجع، فإن الرقم ثلاثة سيكون على يساري».

واستخدم جيورفا في التجربة التي صممها مع كاترين تيفينومن جامعة لوزان وروزا روغاني من جامعة بادوفا صندوقًا مقسومًا بواسطة فاصل.

وكانت النحلة معتادة على أن تجد بعد عبورها هذا الحاجز ملصقًا واحدًا في القسم الثاني، يحمل دائمًا العدد نفسه من الأشكال، تتغير عشوائيًا، إذ قد تكون مثلًا دائرة واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا أو مربعات أو مثلثات.

ولدى تمكنها من بلوغ الهدف، تحصل على مكافأة، وهي محلول حلو بواسطة ماصة صغيرة موضوعة في وسط الملصق.

وما أن تعتاد النحلة على ذلك، تواجه هذه المرة ملصقين متطابقين ولكنهما يحملان عددًا من الأشكال يختلف عن تلك الموجودة في التدريب، وتقع في الجزء السفلي من الصندوق، على اليسار وعلى اليمين.

يمين ويسار
فعلى سبيل المثال، النحلات التي تم تدريبها للحصول على مكافأة بملصق يضم ثلاثة أشكال ستجد نفسها أمام ملصقين متطابقين يحملان الشكل نفسه. وبالنتيجة، «تتخذ بشكل عام القرار الصحيح بنسبة 80%»، فتتجه نحو الشكل الموجود على اليسار، على ما أوضح جيورفا، نظرًا إلى أن شكلًا واحدًا أقل من ثلاثة.

أما إذا وُضِع ملصقان يحمل كل منهما خمسة أشكال، فتتجه النحلات إلى اليمين، لأن خمسة أكبر من ثلاثة.

وتكون النتيجة مماثلة للنحلات التي اعتاد على مكافأة بعلامة تحمل رقمًا واحدًا، والتي تتجه نحوالملصق الموجود على اليمين عندما يتضمن ثلاثة أرقام، وللنحلات التي اعتادت على ملصق يحمل خمسة أشكال، والتي تتجه إلى اليسار عندما يتضمن الملصق ثلاثة أشكال فقط.

وبالتالي، يرتب النحل الأرقام بالفعل على خط الأعداد الذهني، من اليسار إلى اليمين. لكن لماذا لا يتمتع بعض البشر لهذه الآلية؟

بدلاً من الاختيار الثنائي بين الفطري والمكتسب، يفضل جيورفا الاستنتاج القائل بأن «هذا التمثيل للأرقام فطري، يمكن للثقافة أن تؤهله، أو حتى أن تعكسه، أوعلى العكس أن تؤكده». من ناحية أخرى، من الواضح أن النحلة تتمسك بما تفرضه عليها الطبيعة.

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