بعد استحواذه على «تويتر».. أوروبا لإيلون ماسك: «العصفور» سيطير وفقا لقواعدنا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، أنه يتعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الالتزام بالقوانين الأوروبية.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الملياردير إيلون ماسك إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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وكتب ماسك في تغريدة بعد إكمال الصفقة: «العصفور طليق»، فيما رد عليه بريتون مغردا: «سيطير العصفور وفقا لقواعدنا»، في إشارة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي جرى إقراره في أبريل الماضي.

ورحب نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، باستحواذ ماسك، المحسوب على تيار المحافظين، على شركة «تويتر». وكتب زعيم حزب الرابطة: «بشرى سارة للويب والديمقراطية والحرية. أنا معجب بإيلون ماسك».

مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون (الإنترنت)