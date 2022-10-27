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تطوير مركبة ستشكل في المستقبل مصنعا فضائيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 02:05 مساء
تطوير مركبة ستشكل في المستقبل مصنعا فضائيا
نبتة رشاد أذن الفأر نمت بعد زرعها في تربة مستخرجة من القمر بأحد مختبرات فلوريدا الأميركية، 5 مايو 2021 (أ ف ب)
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تستعد شركة «سبايس كارغو أنليميتد» الأوروبية الناشئة لتصنيع مركبة ستشكّل مصنعا فضائيا بحلول العام 2025، ضمن إطار الهدف المتمثل في إنتاج ما يتمتّع بقيمة كبيرة في الفضاء عبر الاستفادة من انعدام الجاذبية.

وعُهد تصنيع «ريف1» (REV1) التي تمثّل مركبة مستقلة لا تستلزم وجود رائد فضاء فيها، إلى شركة «تاليس ألينيا سبايس» (تاس) المتخصصة في الوحدات المضغوطة، على ما أعلنت الشركة القائمة في لوكسمبورغ وفرنسا، الخميس، وفق «فرانس برس».

وهذه المركبة الفضائية التي لا يتخطى وزنها ثلاثة أطنان ستكون قابلة لإعادة الاستخدام عشرين مرة وستبقى في مدار منخفض على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر لكل مهمة فضائية.

وتُعقَد الآمال على «تاليس ألينيا سبايس» لخبرتها في المجال، إذ تطوّر مركبة «سبايس رايدر» الفضائية لصالح وكالة الفضاء الأوروبية بعد تصنيعها مركبة «آي إكس في» التي أُطلقت في الفضاء بنجاح العام 2015.

غرف مثالية
وقال الرئيس التنفيذي لـ«سبايس كارغو أنليميتد» نيكولا غوم «تمكّنا من جمع الأموال اللازمة لضمان إنجاز المرحلة الأولى من المركبة».

وتعوّل الشركة على نشوء اقتصاد جديد مرتبط بمجال تصنيع المركبات الفضائية، يُتوقع أن يبلغ حجمه 10 مليارات دولار بحلول العام 2024، بحسب تقديرات شركة «مورغان ستانلي».

وأوضح نيكولا غوم أنّ استخدامات المركبة ستكون متعددة، بدءا من الزراعة وصولا إلى مجال الأدوية والأدوات الجديدة.

والعام 2020، أرسلت «سبايس كارغو أنليميتد» إلى الفضاء 320 نبتة عنب مدى 14 شهرا.

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وأشار غوم إلى أنّ «تعرّض هذه النبتة للبيئة الفضائية أحدث تطوّرات لديها مما جعلها تقاوم التغير المناخي بصورة أكبر»، لافتا إلى أن «الجاذبية هي المعيار الوحيد للحياة الذي لم يشهد تغييرا منذ أربعة مليارات عام، وعدم وجوده يؤدي إلى إحداث تطورات متسارعة».

وتخطط الشركة حاليا لتطلق في الأسواق العام 2024 نبتتيها من نوعي «كابيرنيه سوفينيون» و«ميرلو» الأكثر مقاومة للتغير المناخي.

وتتيح عملية الإنتاج الفضائي أيضا تلميع العدسات البصرية العالية الدقة من خلال التغلب على العوائق المرتبطة بالجاذبية أو حتى توفير «غرف مثالية» لتصنيع المعالجات الدقيقة مثلا.

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