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مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 11:01 صباحا
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يحذر من رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر (الإنترنت)
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حذر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عبر صفحته في «فيسبوك»، من رؤية كسوف الشمس، الذي يشهده العالم الثلاثاء، بالنظارة الشمسية أو الهاتف النقال أو الكاميرات من دون استخدام الفلاتر الخاصة.

وقال إن نسبة مشاهدة الكسوف في ليبيا ستكون بين 19% في مدينة امساعد إلى 5% في مدينة طرابلس وبنسب بسيطة جدا في الجنوب الغربي.

- ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء

وأوضح أنه «لا مخاطر للكسوف كما يشاع وليس له أي تأثير، لكن الخطر يكمن في التحديق إلى الشمس لرؤية الكسوف؛ فإن النظر للشمس هو الخطر الذي يحذر منه الأطباء سواء في حالة الكسوف أو غيره، لذا يتوجب استخدام الوسائل الآمنة لرصد الكسوف فيجب تنبيه المواطنين وخصوصا الأطفال من النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف».وحسب العلماء، تبدأ الظاهرة الثلاثاء في الساعة 08,58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

 كسوف الشمس
يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً، وفق «فرانس برس».

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو 2021.

المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يحذر من رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر (فيسبوك)
المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يحذر من رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر (فيسبوك)
المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يحذر من رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر (فيسبوك)
المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يحذر من رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر (فيسبوك)
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