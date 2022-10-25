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عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 10:12 صباحا
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
مستخدم يحدّث تطبيق واتساب على هاتفه (أ ف ب)
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وقع عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب» صباح اليوم الثلاثاء، وفق مستخدمين حول العالم.

وقال مستخدمون عبر صفحات مواقع التواصل، إنهم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل عبر التطبيق المملوك لشركة «ميتا».

«واتساب» يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم منذ العام 2015، ولديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وفق «فرانس برس».

-  حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية

ويعمل تطبيق «واتساب» حاليا على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقه، فبحسب ما أوردته جريدة «ذا صن» البريطانية، تشمل تلك التعديلات، ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)، القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على «واتساب» (تجريبي).

قيد التطوير
كما تشمل المزايا إتاحة إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)، وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)، إضافة إلى القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير).

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