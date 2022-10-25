عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»

القاهرة - بوابة الوسط

وقع عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب» صباح اليوم الثلاثاء، وفق مستخدمين حول العالم.



وقال مستخدمون عبر صفحات مواقع التواصل، إنهم غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل عبر التطبيق المملوك لشركة «ميتا».



«واتساب» يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم منذ العام 2015، ولديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وفق «فرانس برس».