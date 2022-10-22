«تيك توك» تستعين بأحد أكثر المؤلفين مبيعا.. لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

دعمت منصة «تيك توك» وجودها في المجال الأدبي، بعدما ضمت، الخميس، إلى صفوفها أحد أكثر المؤلفين مبيعا، وهو الكاتب السويسري جويل ديكر.

وكان الروائي السويسري (37 عاماً) الذي بيعت 13 مليون نسخة من كتبه في مختلف أنحاء العالم، منذ كتابه «الحقيقة في شأن قضية هاري كيبير» عام 2012، أطلق دار النشر الخاصة به «روزي أند وولف» في مارس الفائت من خلال إصداره روايته الأخيرة «قضية ألاسكا ساندرز»، وفق «فرانس برس».

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وتسعى «تيك توك» إلى أن تجذب القراء الشباب عبر وسم (بوك توك) #booktok. واستثمرت المنصة لتوفير جمهور للناشرين والمؤلفين والمكتبات.

ولا تتناسب مقاطع الفيديو القصيرة كثيراً عبر «تيك توك» مع متطلبات النقد الأدبي التقليدي، لكنها مفيدة في التعريف بالكتب.

وساهم الترويج لبعض الكتب عبر حسابات «تيك توك»، ذات نسب المتابعة العالية في تحسين مبيعاتها.