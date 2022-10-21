هيئة هندية تغرم غوغل بـ162 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت هيئة المنافسة الهندية قرارا بتغريم شركة غوغل، مبلغ 162 مليون دولار، بدعوى استغلال المجموعة الأميركية العملاقة موقعها في السوق الهواتف الذكية.

وذكر بيان أصدرته الهيئة الهندية التي تراقب منع الاحتكار، في وقت متأخر الخميس، أنّ غوغل أنشأت منصتها بطريقة تمكّنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها كيوتيوب وكروم بصورة غير قانونية.

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وأضافت الهيئة أنّ نظام التشغيل «أندرويد» الذي صممته غوغل مزوّد بسلسلة تطبيقات للشركة نفسها مثبتة مسبقاً على الهواتف المحمولة، من بينها محرك البحث الخاص بها، مما «وفّر ميزة تنافسية أكبر لخدمات البحث الخاصة بغوغل مقارنةً بمنافسيها»، وفق «فرانس برس».

قواعد التنافس العادل

وأكّدت أنّ «الأسواق ينبغي أن تتنافس استناداً إلى كفاءتها ويتعين على غوغل التأكد من أن ممارساتها لا تؤثر على هذه المنافسة».

وفرضت الهيئة على غوغل غرامة قدرها 13,4 مليار روبية (162 مليون دولار).

وطلبت من الشركة الأميركية عدم عقد صفقات مع شركات تصنيع هواتف ذكية من شأنها تشجيع هذه الجهات على بيع أجهزة تعمل بنظام أندرويد فقط أو تستخدم برنامج الشركة حصراً.