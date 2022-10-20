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تحديد موعد المهمة الأولى لـ«أريان 6»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 12:55 مساء
تحديد موعد المهمة الأولى لـ«أريان 6»
نماذج من «أريان 6» و«فيغا سي» بالمؤتمر الدولي الـ73 للملاحة الفضائية في باريس، 18 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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حُدد الربع الأخير من العام 2023 موعدا لمهمة صاروخ «أريان 6» الأولى، على ما أعلن، الأربعاء، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) التي اضطُرت في الربيع لإرجاء المهمة إلى العام المقبل نتيجة تأخير حصل في عمليات اختبار الصاروخ الجديد.

وقال جوزيف أشباخر في مؤتمر صحفي إنّ الربع الأخير من 2023 هو «تاريخ مُتوقَّع ويتعيّن على البرنامج أن ينجز تباعا وفي أوقات محددة عددا من المراحل الرئيسة ليبقى هذا الموعد ثابتا»، وفق «فرانس برس».

وأُطلق برنامج الصاروخ الجديد ليحل محل «أريان 5» وإتمام المهام التي سبق كان يجريها صاروخ «سويوز» الروسي، في العام 2014. وكانت مهمة «أريان 6» الأولى مقررة العام 2020 أصلا إلا أنها أُجّلت عامين بسبب جائحة «كوفيد-19» وتسجيل صعوبات في عملية إعداده.

نظام الإطلاق
وخلال الأيام الماضية، اتضحت بعض الشيء الصورة المتعلقة بإطلاق «أريان 6» نتيجة إنجاز خطوات رئيسة عدة، منها تجميع كامل أجزاء الصاروخ على منصة إطلاقه في كورو (غويانا الفرنسية) لإجراء «الاختبارات المشتركة» على الأرض والبدء في ألمانيا باختبارات على الأرض للطابق العلوي القابل لإعادة الاستخدام، وهو ابتكار رئيسي يتميز به الصاروخ.

صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه

وأوضح أشباخر أنّ التزام الموعد المحدد لإطلاق الصاروخ يتطلّب «بحلول الربع الأول من العام 2023» نجاح الاختبارات التي ستُجرى في ألمانيا وتتمثل في ثلاث عمليات تشغيل لمحرك فينشي الخاص بالطابق العلوي، وأن تكون سمحت الاختبارات في غويانا بتشغيل محرك فولكان الخاص بالطاب الرئيسي من الصاروخ، بالإضافة إلى إتمام «مراجعة كفاءة نظام الإطلاق».

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