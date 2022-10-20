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«جيمس ويب» يلتقط صورة مذهلة لـ«أعمدة الخلق»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 10:45 صباحا
«جيمس ويب» يلتقط صورة مذهلة لـ«أعمدة الخلق»
«أعمدة الخلق» كما بدت في الصورة التي التقطها «جيمس ويب» ونشرتها «ناسا» في 19 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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كُشف، الأربعاء، عن أول صورة يلتقطها التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» لـ«أعمدة الخلق» التي تشكّل أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن.

وتظهر الصورة آلاف النجوم المتلألئة تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي في الكون الشاسع، وفق «فرانس برس».

وتظهر في الصورة كذلك أجزاء شديدة الاحمرار في نهاية أعمدة عدة وتبدو كالحمم البركانية. وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في بيان أنّ هذا المشهد يمثل «مقذوفات نجوم في طور التكوّن»، تعود إلى بضع مئات من آلاف السنين فقط، مضيفة أن هذه «النجوم تطلق بشكل دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد كهذه الأعمدة الكثيفة».

وتقع «أعمدة الخلق» في مجرة درب التبانة على مسافة 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديدا في سديم النسر. وأصبحت معروفة بفضل تلسكوب «هابل» الفضائي الذي التقط أول صورة لها العام 1995 ثم سنة 2014.

لكن بفضل أدواته التي تلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء، يمكن «جيمس ويب» الذي أُطلق في الفضاء قبل أقل من عام أن يخترق ضبابية الأعمدة، ليكشف عن عدد كبير من النجوم الجديدة التي تتكوّن وتبدو ككرات حمراء لامعة.

وغرّد كلاوس بونتوبيدان، مدير برنامج العلوم لدى معهد «سبايس تيليسكوب ساينس» الذي يتولى الإشراف على «جيمس ويب»، الأربعاء، «كان علينا، نزولا عند طلب جماعي، أن نجعل جيمس ويب يلتقط صورا لـ+أعمدة الخلق+»، مضيفا أنّ الصورة تظهر «عددا كبيرا من النجوم».

تكوين النجوم
وقالت عالمة الفيزياء الفلكية في «ناسا» أمبر سترون إن «الكون مذهل!».

وتولّت أداة «نير كام» التي تستطيع التقاط الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين المجرّدة التقاط هذه الصورة التي تغطي مساحة تبعد نحو ثماني سنوات ضوئية. وبهذه الطريقة «تُرجمت» ألوان الصورة إلى ضوء مرئي.

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وأشارت «ناسا» إلى أنّ الصورة الجديدة «ستساعد الباحثين في مراجعة نماذجهم الخاصة بتكوين النجوم، من خلال تحديدهم عددا أدق للنجوم المتكونة حديثا بالإضافة إلى كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة».

ويتمركز «جيمس ويب» الذي كشف عن صوره الملونة الأولى في يوليو، على مسافة نحو 1,5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

ومن بين الأهداف الرئيسية للتلسكوب الذي بلغت كلفته عشرة مليارات دولار دراسة دورة حياة النجوم، بالإضافة إلى دراسة الكواكب الخارجية أي الموجودة خارج المجموعة الشمسية.

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