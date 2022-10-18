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ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 01:45 مساء
ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها
ميزة في «فيسبوك» تفعّل ثلاثة إعدادات رئيسية لحماية حسابك من الاختراق (الإنترنت)
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حث الخبراء مستخدمي «فيسبوك»، بوصفهم هدفا رئيسيا للجرائم الإلكترونية، على التحقق من إعداداتهم، لأنهم قد يكونون معرضين لمخاطر كبيرة، ومع ذلك يمكن تجنبها بسهولة مع بعض الإجراءات البسيطة.

ولهذا السبب أضاف تطبيق «فيسبوك» ميزة تسمى أداة «التحقق من الأمان» للتأكد من حصول المستخدمين على أفضل وسائل الحماية، وتعمل الميزة على فحص ثلاثة إعدادات رئيسية لتقرير ما إذا كنت ترتكب أي أخطاء كبيرة، وفق «روسيا اليوم».

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وأوضحت شركة «فيسبوك» التابعة لـ«ميتا»: «يمكنك استخدام التحقق من الأمان لمراجعة وإضافة مزيد الأمان إلى حسابك».

وللعثور على أداة «التحقق من الأمان»:
أولا شغل تطبيق «فيسبوك» الخاص بك على الكمبيوتر.
ثم اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى الصفحة الرئيسية للانتقال إلى «القائمة» (Menu).
أسفل الصفحة ستجد إيقونة «الإعدادات والخصوصية» (Settings & Privacy)، ثم اختر أيقونة «الإعدادات».
اختر الآن كلمة المرور والأمان في أعلى القائمة.
ستجد خيارا للتحقق من إعدادات الأمان المهمة (Check Your Important Security Settings). وعقب النقر فوق هذه الأيقونة سيتم نقلك إلى ميزة «التحقق من أمان فيسبوك» (Facebook Security Checkup).
وإذا كان حسابك محميا بالكامل، فسيظهر: «لم يتم العثور على مشكلات» في الجزء العلوي من الشاشة.

ويشار إلى أن هذه الميزة متوفرة حاليا للمستخدمين الذين يسجلون الدخول إلى فيسبوك على جهاز كمبيوتر أو أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك لنظام أندرويد أو لنظام iOS.

وهناك ثلاثة إعدادات يمكنك الاستفادة منها لتعزيز أمنك:
التحقق من كلمة المرور: للتأكد من أن لديك معلومات تسجيل دخول قوية وفريدة من نوعها.
المصادقة الثنائية: ما يعني أنك ستحصل على رمز نصي تحتاج إلى إدخاله عند تسجيل الدخول إلى التطبيق. ولا تشارك هذه الرموز أبدا مع أي شخص، لأن ذلك قد يمنح المتسلل إمكانية الوصول إلى حسابك.
تنبيهات تسجيل الدخول: أوضحت شركة «فيسبوك» في مدونتها: «سنخبرك إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة». ثم يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي أجهزة مشبوهة.

وستتمكن من معرفة من يقوم بتسجيل الدخول من أين وعلى أي جهاز. لذلك إذا كان هناك جهاز مجهول، فقم بإغلاق وصول المتسللين المحتملين من جهازك الخاص.

وإذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، ففكر في تغيير كلمة مرورك كأولوية.

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