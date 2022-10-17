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كانييه يسعى لشراء الشبكة الاجتماعية المفضلة لأنصار ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 02:44 مساء
كانييه يسعى لشراء الشبكة الاجتماعية المفضلة لأنصار ترامب
شعار شبكة بارلر الاجتماعية تظهر على شاشة أحد الهواتف الذكية في فرجينيا الاميركية في 2 يوليو 2020 (أ ف ب)
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يسعى مغني الراب الأميركي، كانييه ويست، إلى شراء شبكة «بارلر» الاجتماعية، المحببة خصوصاً لدى أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب المغني الذي يسمي نفسه «يي» في بيان نشرته الشبكة الاجتماعية «في عالم توصَف فيه الآراء المحافظة بأنها مثيرة للجدل، علينا أن نتأكد أن لدينا الحق في أن نعبّر عن أنفسنا بحريّة».

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي يُتوقع إنجازها خلال الربع الرابع من 2022، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

- متجر تطبيقات «أبل» يعيد «بارلر»

وشكّل كانييه ويست في الأيام الماضية محور جدليات كثيرة، خصوصاً بعد ارتدائه قميصاً حمل شعاراً حوّر فيه عبارة «حياة السود مهمة» التي شكّلت أساس حركة مناهضة للعنصرية قبل عامين، ولنشره على إنستغرام وتويتر منشورات وُصفت بأنها معادية للسامية.

وفرضت إنستغرام وتويتر قيوداً على حساباته بعد هذه المنشورات التي تحدث فيها عن النفوذ المفترض لليهود.

وأكد المدير العام لشبكة «بارلر» جورج فارمر «لقد قام يي بخطوة ثورية في المجال الإعلامي على صعيد حرية التعبير، ولن يخشى يوماً في المستقبل إرغامه على الانسحاب من الشبكات الاجتماعية». وأضاف «أثبت يي مجدداً تقدمه على الخطاب المعتمد في وسائل الإعلام التقليدية».

شعبية سريعة 
بعد إطلاقها عام 2018، حققت «بارلر» شعبية سريعة بعد إقصاء دونالد ترامب عن تويتر بعيد هجوم أنصاره على الكابيتول مطلع 2021، إثر اتهام الرئيس الأميركي السابق بالتحريض على العنف.

غير أن آبل وغوغل سارعا إلى سحب «بارلر» من متجريهما الإلكترونيين، عازيين ذلك إلى تنامي الخطاب التحريضي والأنشطة غير القانونية عبر «بارلر».

كما قررت خدمة «أمازون ويب سرفيسز» التوقف عن استضافة خوادم «بارلر»، ما جعل هذه المنصة منبوذة على الشبكة العنكبوتية.

آب ستور
لكنّ «بارلر» عادت إلى متجر تطبيقات آبل (آب ستور) منذ أبريل 2021، وعلى «بلاي ستور» (متجر «غوغل» الإلكتروني) اعتباراً من سبتمبر 2021.

وتصف المنصة نفسها بأنها «القوة المحركة للكفاح ضد شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الضخمة والرقابة وثقافة الإلغاء».

ووافق متجر «بلاي ستور» الأسبوع الماضي على شبكة «تروث سوشل» التي أطلقها ترامب، بعدما وافقت على تحديث قواعدها المرتبطة بسحب رسائل التحريض على العنف.

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