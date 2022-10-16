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حريق يعطل التطبيق الأشهر للمراسلة الفورية في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 02:36 مساء
حريق يعطل التطبيق الأشهر للمراسلة الفورية في كوريا الجنوبية
الحريق كان بمركز البيانات في بانغيو (جنوب سيول)، (أ ف ب)
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حُرِم أكثر من 50 مليون مشترك من خدمات تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في كوريا الجنوبية «كاكاوتوك» (KakaoTalk)، جرّاء حريق في مركز البيانات، مما دفع رئيس الدولة إلى طلب إجراء تحقيق.

وهذا التطبيق مثبت على نحو 90 في المئة من الهواتف المحمولة بكوريا الجنوبية. وأشارت شركة «كاكاو» إلى أن 53 مليون شخص يستخدمونه في كل أنحاء العالم، وفق «فرانس برس».

وتسبب حريق اندلع، السبت، بأضرار بمبنى في بانغيو (إلى الجنوب من سيول)، يضم خوادم كاكاو. وأوضحت الشركة أن الحريق أدى إلى اضطرابات كبيرة في الخدمة امتدت إلى الأحد.

تدابير وقاية
وأعربت الشركة التي تأسست العام 2010 عن اعتذارها للمستخدمين، علما أن خدماتها تشمل أيضا تطبيقات الخرائط والمدفوعات عبر الإنترنت وطلب سيارات الأجرة، وما إلى ذلك، وتؤدي تاليا دورا مهما في الحياة اليومية للكوريين الجنوبيين.

وطلب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إجراء تحقيق واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وأبدى في بيان «الحزن الشديد بسبب الإرباك والأضرار التي لحقت» بمواطنيه. وقال «بالإضافة إلى تحديد السبب الدقيق للحريق، ينبغي الإعداد بعناية لتدابير وقاية من الحوادث، ومنها تركيب مراكز تتوافر فيها نسخ عن البيانات، فضلا عن نظام للإخطار بالحوادث والتحرك لمعالجتها».

وأوضحت وكالة «يونهاب» للأنباء أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

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