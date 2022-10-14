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بسبب الشواحن.. تغريم «آبل» 20 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 03:12 مساء
بسبب الشواحن.. تغريم «آبل» 20 مليون دولار
حكم قضائي برازيلي يُلزم «آبل» بدفع 20 مليون دولار بسبب بيع هواتفها من دون شاحن (أ ف ب)
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أعلنت محكمة برازيلية، الخميس، الحكم على مجموعة «آبل» الأميركية بدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار، على خلفية بيع هواتف «آي فون» من دون شواحن.

ودان القاضي في المحكمة المدنية الثامنة عشرة، في ساو باولو، «آبل» بتهمة القيام بـ«ممارسة تعسفية»، إذ إن الشركة الأميركية العملاقة «ترغم» المستهلكين الذين يشترون هواتف «آي فون 12» و«آي فون 13» التي لا تباع مع شواحن، على «شراء منتج لكي يعمل منتج آخر».

وأتى هذا الحكم إثر شكوى قضائية تقدمت بها الجمعية البرازيلية للمستهلكين، وفق «فرانس برس»

- تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة.

وجاء القرار الذي يمكن لـ»آبل» استئنافه، بعد فرض غرامة على الشركة الأميركية العملاقة قدرها مليونان ونصف مليون دولار الشهر الفائت للأسباب عينها من جانب هيئة حماية المستهلكين في وزارة العدل، والتي منعت بيع هذه الطرازات من الهواتف من دون شواحن.

وتوقفت «آبل» عن دمج الشواحن بمنتجاتها في أكتوبر 2020 عند إطلاق «آي فون 12»، بحجة «الالتزام البيئي».

الشركة الأميركية العملاقة
وأمر القاضي الشركة الأميركية العملاقة بمدّ المستهلكين الذي اشتروا هواتف «آي فون 12» و«آي فون 13» خلال السنتين الماضيتين بشواحن، وبإعادة إدراج أجهزة شحن في كل طرازات الشركة المطروحة للبيع.

وفي أوروبا، فرض البرلمان الأسبوع الماضي توحيد الشواحن لتصبح من نوع «يو إس بي - سي» في مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر 2024، ما أثار استياء «آبل» التي تعارض مثل هذا التشريع الرائد في العالم إذ سيرغمها على تغيير نوع الشاحن المستخدم في أجهزتها.

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