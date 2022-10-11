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قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 10:57 صباحا
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
خبراء أمن البيانات يحذرون من طريقة جديدة «أكثر خبثا» لسرقة البيانات المهمة من الضحايا بهدف ابتزاز فدية مالية منهم (الإنترنت)
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طور بعض قراصنة الإنترنت طريقة لسرقة البيانات من الضحايا بهدف الحصول على فدية مالية، وهو ما اكتشفه خبراء في أمن البيانات.

وحسب الخبراء، يلجأ القراصنة حاليا إلى إرسال برنامج قرصنة خبيث إلى جهاز كمبيوتر الضحية حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير الملفات الموجودة على الجهاز، ثم يطالب القراصنة بالحصول على فدية مالية مقابل إعادة فك تشفير الملفات، وفق «دويتشه فيله».

لكن خبراء أمن البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية اكتشفوا خلال الفترة الأخيرة طريقة جديدة يستخدمها القراصنة وتعتمد على نسخ الملفات الموجودة على جهاز أو شبكة الضحية والاحتفاظ بها ثم تدمير أصل هذه الملفات والمطالبة بالحصول على الفدية مقابلة إعادة نسخة الملفات إلى الضحية.

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ومع ذلك فإن عواقب عملية القرصنة بالنسبة للضحية كما هي حيث يجري السطو على ملفاته وإجباره على دفع مبلغ مالي مقابل إعادتها إليه لأن القراصنة يريدون فقط الأموال مقابل إعادة البيانات.

وبحسب موقع «هايسه سيكيورتي» الألماني المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن القراصنة يهددون أيضا بنشر الملفات التي حصلوا عليها من أجل زيادة قيمة الفدية.

الطريقة الجديدة
وسبب لجوء القراصنة للطريقة الجديدة هو أن عملية تشفير البيانات مكلفة وتسفر عن أخطاء، وفي الكثير من الحالات ينجح خبراء أمن البيانات في استعادة الملفات وفك تشفيرها دون دفع الفدية بسبب وجود ثغرات في عملية التشفير.

ويحتاج تشفير كمية كبيرة من البيانات إلى وقت طويل للغاية والقيام بعمليات كتابة مثيرة للشكوك مما يسمح برصد المحاولات وإمكانية التصدي لها.

وتوضح شركة «سيدريس» المتخصصة في أمن البيانات أن الاستغناء عن خطوة تشفير البيانات أثناء القرصنة يجعل العملية أسرع ويلغي خطر عدم الحصول على كامل الفدية، واحتمال نجاح الضحية في فك تشفير الملفات دون دفع أي أموال.

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