تكريم نوفاك ديوكوفيتش بإطلاق اسمه على حشرة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق علماء صرب اسم نوفاك ديوكوفيتش على نوع جديد من الحشرات اكتشفوه أخيرًا ويتمتع بالسرعة والصمود، تكريما لبطل كرة المضرب.

وعثر على حشرة دوفاليوس ديوكوفيتشي داخل كهف يقع في أحد الجبال غرب صربيا، على ما أوضح نيكولا فيزوفيتش، وهو أحد أعضاء الفريق الذي حقق هذا الاكتشاف، وفق «فرانس برس».

وقال الأستاذ في كلية علوم الأحياء في بلغراد، إن الكائن المكتشف هو عبارة عن «حشرة صغيرة عمياء بصورة تامة وتفتقد للمادة التي تعطي الجلد لونًا، فيما تتمتع بأرجل طويلة وقرون استشعار طويلة جدًا».

- أوروبا تجيز هذه الحشرة كغذاء

وقرر الباحثون منح الحشرة اسم البطل الصربي الحائز 21 لقبًا في البطولات الكبرى لكرة المضرب، بسبب خصائص السرعة والصمود والقوة والمرونة التي تتميز بها.

حشرة مفترسة

وقال فيزوفيتش إن الحشرة «تمثل مفترسًا يعيش تحت الأرض بينما نوفاك هو بمثابة مفترس في ملاعب التنس».

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكل فيها نوفاك ديوكوفيتش مصدر إلهام للعلماء، ففي السنة الفائتة، أطلق على حلزون من نوع حلازين المياه العذبة اكتشف في مونتينيغرو اسم ترافونيانا ديوكوفيتشي.