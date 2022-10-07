Atwasat

ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 03:34 مساء
ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا
الباندا الأحمر رواريد في حديقة حيوانات ليل الفرنسية بتاريخ 23 فبراير (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مدينة ليل (شمال فرنسا) ولادة صغيري باندا أحمر، المهدد بالانقراض، في حديقة الحيوانات التابعة للبلدية.

وقالت بلدية ليل في بيان إنّ الصغيرين، وهما ذكر وأنثى، وُلدا في 17 يوليو، سيبقيان «لبضعة أسابيع إضافية معزولين مع أمّهما مامبو».

وأضافت «يتعين الانتظار لفترة قصيرة» قبل معاينتهما، إلا أنّ «المؤشرات كلها تظهر أنهما بحالة جيدة»، مشيرةً إلى أنّ ولادتهما تشكل «خبراً ساراً» للبرنامج الأوروبي لتربية الأنواع وحفظها، وفق «فرانس برس».

- نفوق «إن إن» عميد حيوانات الباندا في الأسر

وقال نائب رئيس بلدية ليل المعني بملف الطبيعة، ستانيسلاس داندييفيل: «نحن سعداء جداً، فهذه المرة الأولى التي تشهد فيها حديقة الحيوانات ولادة مزدوجة». وسبق أن سُجّلت ولادة أخرى في الحديقة سنة 2009.

ودعت البلدية مستخدمي الانترنت للتصويت عبر موقعها الالكتروني واختيار اسمين لصغيري الباندا.

وكانت حديقة الحيوانات في ليل استقبلت الأب «رواريد» بداية عام 2021 بهدف «التزاوج» مع الأم «مامبو».

وأتى رواريد خلفاً لـ»بونغ»، وهو أول ذكر أُدخل إلى حديقة الحيوانات لهذا الهدف، ثم نفق عن 17 عاماً.

الباندا الحمراء
وانطلق برنامج إدخال الباندا الحمراء في حديقة حيوانات ليل عام 2005. ويبلغ «رواريد» حالياً ثلاث سنوات فيما تبلغ «مامبو» ست سنوات، على ما أوضح داندييفيل.

وأشار إلى أنّ» الصغيرين سيبقيان مع والديهما لعام واحد قبل نقلهما» مع اقترابهما من سن الرشد «إلى حدائق حيوانات أوروبية أخرى».

ويشكل الباندا الأحمر المهدد بالانقراض بسبب تدمير موائله الطبيعية عند سفوح الهيمالايا والصيد الجائر، نوعاً يخضع لحماية ومصنّف على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع «المهددة بالانقراض».

ولفتت بلدية المدينة إلى أنّ الطبيعة تضم حالياً أقل من 10 آلاف باندا أحمر، مشيرةً إلى أنّ هذه الأعداد قد تنخفض بنسبة 10% في غضون ثلاثين سنة. وأوضحت أنّ أعداد هذا النوع انخفضت بـ40% في الصين خلال السنوات الخمسين الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تبث مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

قناة الوسط «WTV» تبث مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا
احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان

احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران

المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية

«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية
ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي

قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي
«فلنتجرأ ونجرب الليل» صرخة إنذار ضد التلوث الضوئي
نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي
نوبل الكيمياء لثلاثي أميركي-دنماركي
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون ...
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة
دراسة: التغير المناخي «زاد 20 مرة» من احتمالات حدوث الجفاف
دراسة: التغير المناخي «زاد 20 مرة» من احتمالات حدوث الجفاف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء...
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل...
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر ......
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران...
30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟
30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟...
المزيد
ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا
ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا...
مركبة أميركية تقل رائدة روسية إلى محطة الفضاء الدولية
مركبة أميركية تقل رائدة روسية إلى محطة الفضاء الدولية...
علماء أستراليون يخططون للزراعة على القمر
علماء أستراليون يخططون للزراعة على القمر...
دراسة: التغير المناخي «زاد 20 مرة» من احتمالات حدوث الجفاف
دراسة: التغير المناخي «زاد 20 مرة» من احتمالات حدوث الجفاف...
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة
الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط