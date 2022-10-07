ولادة صغيري باندا أحمر في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مدينة ليل (شمال فرنسا) ولادة صغيري باندا أحمر، المهدد بالانقراض، في حديقة الحيوانات التابعة للبلدية.

وقالت بلدية ليل في بيان إنّ الصغيرين، وهما ذكر وأنثى، وُلدا في 17 يوليو، سيبقيان «لبضعة أسابيع إضافية معزولين مع أمّهما مامبو».

وأضافت «يتعين الانتظار لفترة قصيرة» قبل معاينتهما، إلا أنّ «المؤشرات كلها تظهر أنهما بحالة جيدة»، مشيرةً إلى أنّ ولادتهما تشكل «خبراً ساراً» للبرنامج الأوروبي لتربية الأنواع وحفظها، وفق «فرانس برس».

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وقال نائب رئيس بلدية ليل المعني بملف الطبيعة، ستانيسلاس داندييفيل: «نحن سعداء جداً، فهذه المرة الأولى التي تشهد فيها حديقة الحيوانات ولادة مزدوجة». وسبق أن سُجّلت ولادة أخرى في الحديقة سنة 2009.

ودعت البلدية مستخدمي الانترنت للتصويت عبر موقعها الالكتروني واختيار اسمين لصغيري الباندا.

وكانت حديقة الحيوانات في ليل استقبلت الأب «رواريد» بداية عام 2021 بهدف «التزاوج» مع الأم «مامبو».

وأتى رواريد خلفاً لـ»بونغ»، وهو أول ذكر أُدخل إلى حديقة الحيوانات لهذا الهدف، ثم نفق عن 17 عاماً.

الباندا الحمراء

وانطلق برنامج إدخال الباندا الحمراء في حديقة حيوانات ليل عام 2005. ويبلغ «رواريد» حالياً ثلاث سنوات فيما تبلغ «مامبو» ست سنوات، على ما أوضح داندييفيل.

وأشار إلى أنّ» الصغيرين سيبقيان مع والديهما لعام واحد قبل نقلهما» مع اقترابهما من سن الرشد «إلى حدائق حيوانات أوروبية أخرى».

ويشكل الباندا الأحمر المهدد بالانقراض بسبب تدمير موائله الطبيعية عند سفوح الهيمالايا والصيد الجائر، نوعاً يخضع لحماية ومصنّف على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع «المهددة بالانقراض».

ولفتت بلدية المدينة إلى أنّ الطبيعة تضم حالياً أقل من 10 آلاف باندا أحمر، مشيرةً إلى أنّ هذه الأعداد قد تنخفض بنسبة 10% في غضون ثلاثين سنة. وأوضحت أنّ أعداد هذا النوع انخفضت بـ40% في الصين خلال السنوات الخمسين الأخيرة.