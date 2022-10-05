الفائزون بـ«نوبل للكيمياء» في الأعوام العشرة الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الدنماركي مورتن ميلدال، والأميركية كارولين بيرتوتزي، ومواطنها باري شاربلس، الأربعاء، بـ«نوبل الكيمياء» مناصفة، إذ ابتكر هذا الثلاثي مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة، فيما حقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة «لابتكارهم (الكيمياء النقرية) والكيمياء الحيوية المتعامدة»، وفق «فرانس برس».

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وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين بجائزة «نوبل للكيمياء» خلال الأعوام العشرة الأخيرة:

2022: كارولين بيرتوتزي (الولايات المتحدة) ومورتن ميلدال (الدنمارك) وباري شاربلس (الولايات المتحدة)

2021: بنيامين ليست (ألمانيا) وديفيد ماكميلان (الولايات المتحدة)

2020: إيمانويل شاربانتييه (فرنسا) وجنيفر داودنا (الولايات المتحدة)

2019: جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان)

2018: فرانسيس إتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا)

2017: جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا)

2016: جان بيار سوفاج (فرنسا) وج. فرايرز ستودارت (بريطانيا) وبرنارد ل. فيرينخا (هولندا)

2015: توماس ليندال (السويد) وبول مودريش (الولايات المتحدة) وعزيز سنجر (تركيا/الولايات المتحدة)

2014: اريك بيتزيغ ووليام مورنر (الولايات المتحدة) وشتيفان هيل (المانيا)

2013: مارتن كاربلوس (الولايات المتحدة/النمسا) ومايكل ليفيت (الولايات المتحدة/بريطانيا) وارييه ورشيل (الولايات المتحدة/إسرائيل).