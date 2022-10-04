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بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 01:50 مساء
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
من اليسار، الفرنسي ألان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر (الإنترنت)
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تقديراً لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية، ذهبت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، إلى كل من الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر.

وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين السبعينيين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد «التشابك الكمي»، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما، وفق «فرانس برس».

ومهّد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة، الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات فائقة الأمان، أو حتى أجهزة الاستشعار الكمومية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.

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وكوفئ الباحثون الثلاثة على «تجاربهم مع الفوتونات المتشابكة، وإثباتهم الانتهاكات لمبرهنة بِل، وفتحهم طريقاً رائداً للحوسبة الكمومية»، بحسب لجنة نوبل.

وأضافت اللجنة «أجرى آلان أسبيه وجون كلاوسر وأنتون زيلينغر تجارب رائدة باستخدام حالات كمومية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى عند فصلهما».

 نظرية الكم
وتكهنت نظرية الكم بهذه الميكانيكا المحيرة. ومع ذلك، حتى ألبرت أينشتاين لم يكن يؤمن بهذه النظرية: فقد كان بإمكان جسيمين ملتصقين في البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا بعلامة ماضيهما المشترك ويتصرفا بشكل مشابه، حتى مع وجود مسافة فاصلة بينهما.

وينتمي آلان أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ 75 عاماً، بينما يبلغ جون كلاوسر 79 عاماً وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا يبلغ 77 عاماً.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

ومُنحت جائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا الاثنين للسويدي سفانتي بابو، صاحب الفضل في اكتشاف «رجل دينيسوفا» ومكتشف الحمض النووي لإنسان نياندرتال.

وينتهي الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل العلمية الأربعاء، مع جائزة الكيمياء، على أن يستمر الموسم الخميس مع جائزة نوبل للآداب، والجمعة مع جائزة نوبل للسلام الممنوحة في أوسلو.

ويُختتم موسم جوائز نوبل هذا العام، الاثنين، مع الإعلان عن الفائزين في فئة الاقتصاد.

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