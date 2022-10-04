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خدمة خاصة لبعض مشتركي «تويتر».. من هم وكم تبلغ تكلفتها؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:21 صباحا
خدمة خاصة لبعض مشتركي «تويتر».. من هم وكم تبلغ تكلفتها؟
حساب إيلون ماسك في تويتر على شاشة أحد الهواتف مع خلفية لرمز الموقع، 13 مايو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت «تويتر»، الثلاثاء، إتاحة زر «تعديل» التغريدات لبعض مستخدمي النسخة المدفوعة من موقع التغريدات الشهير، لكن في عدد محدود من البلاد.

وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو، إلى أن مستخدمي «تويتر بلو»، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها في مقابل خمسة دولارات شهريا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا بات في إمكانهم تصحيح تغريداتهم، بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها، وفق «فرانس برس».

وأوضحت تويتر أن المرحلة التجريبية التي أطلقتها مطلع الشهر الفائت «حصلت بنجاح»، لافتة إلى أنها ستوسع نطاق هذه الخاصية إلى الولايات المتحدة «قريباً».

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وكانت الشبكة أشارت في مطلع سبتمبر عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخاصية الجديدة «يجب النظر إليها على أنها فترة قصيرة لتصحيح الأخطاء الإملائية وإضافة إشارات (لمستخدمين آخرين) وأمور أخرى».

وستظهر لدى المستخدمين علامة صغيرة على شكل قلم للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.

 إيلون ماسك
وكان إيلون ماسك الذي يخوض راهناً معركة قضائية مع تويتر في شأن استحواذه عليها، أعرب مراراً عن تأييده مطالبة مستخدمين كثر للمنصة باستحداث هذه الخاصية.

وأوضحت تويتر أن مستخدمي «تويتر بلو» المتاحة حصراً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، «يفيدون من خصائص قبل سواهم ويساعدونا على تجربتها».

وترمي هذه الخاصية الجديدة إلى جعل استخدام تويتر «أكثر يسراً وأقل توتراً»، وفق الشبكة الأميركية.

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