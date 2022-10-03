توسُّع أميركي في خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت خدمة التوصيل بواسطة الطائرات المسيرة واقعا ملموسا في بعض مناطق الولايات المتحدة، وسط جدل ما بين متفائل ومشكك في إمكانية تعميم التجربة.

وتظهر في سماء ولاية تكساس طائرة مسيرة، تهبط فوق حديقة أحد المنازل فتودع علبة كرتون صغيرة وتغادر على الفور من دون أن تثير ريبة أحد في الجوار، وفق «فرانس برس».

تلقت تيفاني بخاري يومها في فريسكو بشمال دالاس الرقائق والمياه الفوارة التي كانت تنتظرها بعد دقائق قليلة من تقديمها طلبا على التطبيق الذي أنشأته شركة «وينغ» التابعة لمجموعة «ألفابت» التي تنتمي إليها «غوغل».

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وقالت المرأة (51 عاما) بعد فتحها العلبة الموضوعة على أرض الحديقة، بحماسة إن الزجاجة «لا تزال رطبة وباردة جدا».

ولا تشمل خدمة التوصيل من «وينغ» في الوقت الراهن سوى بضع عشرات من الكيلومترات المربعة فحسب، وهي تقتصر على تسليم البضائع من صيدليات «والغرينز» (Walgreens) ومحل المثلجات المحلية «بلو بِل».

إلا أن عدد عمليات التوصيل التي تنفذها الشركة في جزء من منطقة بريسبان الأسترالية بلغ حتى الآن نحو ألف يوميا. وتوفر الشركة خدماتها في فنلندا أيضا وحددت حمولتها القصوى بأكثر بقليل من كيلوغرام واحد، «اي ما يوازي دجاجة مشوية ...»، على ما يشرح تبسيطا مدير التسويق والتواصل في «وينغ» جوناثان باس.

دم وفرشاة أسنان

إذا كان نقل الوجبات الساخنة والأدوية والأغراض الصغيرة كفرش الأسنان يُعتمد تدريجا في السماء الأميركية ، فإن الطائرات المسيرة تتولى منذ سنوات نقل المعدات الطبية في بعض مناطق من أفريقيا.

وتُستخدم هذه المسيرات التي تعمل بالمراوح، لتوصيل المنتجات القابلة للتلف كالدم في حال عدم وجود بنية تحتية جوية يمكن الركون إليها.

ولم يصل الأمر إلى هذه الدرجة بعد في الولايات المتحدة، لكن الخدمات من هذا النوع آخذة في الانتشار في تكساس وكاليفورنيا وفرجينيا ونورث كارولاينا بفضل «وينغ» وشركة «فلايتركس» ومجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون».

وأثار مؤسس «أمازون» جيف بيزوس ضجة إعلامية عام 2013 عندما أعلن عبر محطة «سي بي إس» عن اختباراته الأولى لخدمات التوصيل بواسطة طائرات من دون طيار، متوقعا تعميمها في السنوات الخمس التالية.

لكن توقعاته لم تُصب، وساهم في الحد من حماسة المجموعة لهذا المشروع تسبب طائرة مسيرة تعرضت لحادث تحطم العام الفائت بحريق أتى على مساحة عشرة هكتارات من الغطاء النباتي.

أما «وينغ» فأطلقت في أبريل المنصرم «أول خدمة تجارية للتوصيل بواسطة الطائرات المسيرة» في منطقة دالاس فورت وورث ضمن نطاق المنطقة المحيطة بالعاصمة الأميركية.

أنظمة متطورة

إلا أن بعض الخبراء يرون أن ثمة أسبابا تحول دون اعتماد وسيلة التوصيل هذه على نطاق واسع.

وكتب توماس بلاك ضمن قسم مقالات الرأي في «بلومبيرغ» أن «توصيل الطرود الـ150 إلى 200 التي تتسع لها نقلة شاحنة يتطلب جيشا صغيرا من المسيرات»، لكنه اعتبر أن الطائرات الصغيرة مفيدة في عمليات التوصيل العاجلة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «فلايتركس» ياريف باش، فشدد على أن توصيل الوجبات بواسطة الطائرات المسيرة أكثر أمانا من نقلها بالسيارة ويولد انبعاثات أقل لغازات الدفيئة.

وقال «الطائرات من دون طيار لا تتعب ولا تكتب رسائل نصية أثناء القيادة ولا تشرب الكحول قبل القيادة». وأضاف «الخدمة أفضل ببساطة».

وشكلت مسألة الأمان محور المناقشات الحكومية في الولايات المتحدة في شأن إعطاء الشركات تصاريح لمباشرة العمل في هذا المجال.

فمع أن «وينغ» تكتفي باستخدام طائرة مسيرة واحدة تزن أقل من خمسة كيلوغرامات من البوليسترين، اضطرت إلى الاستحصال على الشهادات نفسها المطلوبة من «دي إتش إل» أو «يو بي إس» اللتين تسلمان بضائع بالطائرات العادية، على ما قال جوناثان باس ، من شركة «ألفابت».

وأشار إلى أن لجنة أنشأتها الإدارة الجوية الأميركية أوصت بوضع أنظمة خاصة للطائرات من دون طيار. وقال «أعتقد أن ذلك سيفتح الباب واسعا أمام نمو (هذا القطاع) في الولايات المتحدة».

وهذا ما حصل بالفعل. ففي تقرير نُشر في مارس، أشارت شركة «ماكنزي» الاستشارية إلى أن عدد عمليات التوصيل بالطائرات المسيرة ارتفع من ستة آلاف العام 2018 إلى نحو نصف مليون في العام الماضي.

لكن التقرير اعتبر أن «المستقبل غير مضمون»، ورأى أن «اللوائح ودرجة قبول المستهلك والتكاليف ستحدد ما إذا كان هذا القطاع سيصل إلى كامل إمكاناته».