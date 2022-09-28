إطلاق صاروخ «ناسا» إلى القمر «سيكون صعبا» قبل نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول في «ناسا» أن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ وكالة الفضاء الأميركية العملاق إلى القمر في أكتوبر سيكون «صعبا»، مرجحا حصول ذلك في نوفمبر.

وأُعيد صاروخ «إس إل إس»، وهو أقوى صاروخ صممته «ناسا» على الإطلاق، ليل الإثنين - الثلاثاء، إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع لحمايته قبل وصول العاصفة «إيان» إلى فلوريدا، وفق «فرانس برس».

وتمتد فترتا إطلاق الصاروخ المحتملتان اللتان تُحددان استنادا إلى مواقع الأرض والقمر، من 17 إلى 31 أكتوبر، ومن 12 إلى 27 نوفمبر.

وقال رئيس وكالة «ناسا» بيل نيلسون لشبكة «سي إن إن» الإخبارية «ندرك أن أقرب موعد للإقلاع سيكون نهاية أكتوبر، لكننا سنضطر على الأرجح لإنجاز المهمة في منتصف نوفمبر».

وفي مؤتمر صحفي عُقد، الإثنين، سُئل المدير المساعد لـ«ناسا» جيم فري عن فرص إطلاق الصاروخ في أكتوبر. وأجاب «لا أود القول إن هذا الاحتمال لم يعد مطروحا، لكن الأمر سيكون صعبا».

وبعد انتهاء العاصفة، سيتعين على «ناسا» أن تأخذ الوقت الكافي لتغيير بطاريات نظام التدمير الذاتي للصاروخ، وهي عملية معقدة ستُنفذ في مبنى التجميع.

وتحتاج إعادة إخراج الصاروخ البالغ ارتفاعه 98 مترا ونقله إلى المنصة قبل إعداده لعملية الإقلاع، أياما عدة. وسيؤدي هذا التأخير إلى تأجيل كبير لمهمة «أرتيميس 1» المنتظرة.

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وكانت محاولتا إطلاق أُلغيتا في اللحظات الأخيرة، الأولى نهاية أغسطس والثانية في بداية سبتمبر، بسبب مشاكل تقنية أبرزها تسرب الهيدروجين السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود.

وبعد 50 عاما على آخر رحلة ضمن برنامج «أبولو»، تأمل مهمة «أرتيميس 1» غير المأهولة في اختبار صاروخ «إس إل إس» الجديد بالإضافة إلى كبسولة «أوريون» غير المأهولة على رأسه، استعدادا لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلا.