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«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 10:47 صباحا
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
شعار آبل (الإنترنت)
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في إطار سعيها إلى تنويع إنتاجها ووقف الاعتماد على الصين، أعلنت مجموعة أبل الأميركية، الإثنين، أنها ستنتج هاتف آيفون 14 الجديد في الهند.

وقالت أبل في بيان مقتضب «نحن متحمسون لتصنيع هواتف آيفون 14 في الهند»، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إطلاق شركة آبل النسخة الجديدة من هواتفها الذكية. وقال سانيام شوراسيا المحلل في شركة «كاناليس» للتكنولوجيا، إن المجموعة الأميركية ستبدأ إنتاج هواتف آيفون 14 في الهند في وقت أقرب بكثير مما كان الأمر عليه في النماذج السابقة.

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حاليا، يقع مقر خط إنتاج هواتف آيفون بشكل رئيسي في الصين، لكن سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها البلاد لمكافحة الجائحة والتوترات مع الولايات المتحدة أعاقتا الإنتاج، وفق محللين.

وتصنع الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا طرازات آيفون الأقدم في الهند عبر منتجين تايوانيين مثل فوكسكون التي لديها مصنع في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

توزيع سلسلة الإنتاج
وأوضح شوراسيا «خلال العامين الماضيين، سرعت «أبل» في تنويع سلسلة إنتاجها (بالاعتماد على) الهند».

وأضاف أن نحو 7.5 ملايين جهاز آيفون، 3% تقريبا من الإنتاج الإجمالي لأبل، صنعت في الهند العام الماضي.

ومن شأن قرار «أبل» دعم استراتيجية «صنع في الهند» لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي شجعت الشركات الأجنبية على تصنيع السلع في بلاده.

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