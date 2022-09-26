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تغيير هذه الإعدادات يجنبك اختراق حسابك على «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 03:00 مساء
تغيير هذه الإعدادات يجنبك اختراق حسابك على «فيسبوك»
خبير يوضح أهمية تغيير بعض الإعدادات لتجنب الاختراق على شبكة «فيسبوك» (الإنترنت)
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توفر بعض التغييرات في إعدادات «فيسبوك» حماية إضافية للمستخدمين، للتأكد من أن حساباتهم سيكون من المستحيل اختراقها، وهي الرغبة التي تراود معظمنا.

وهناك ميزتان اثنتان على وجه الخصوص في «فيسبوك» تستحقان اهتمامك: نحن نتحدث عن تنبيهات تسجيل الدخول غير المعروفة وعن المصادقة الثنائية، فكلاهما يمكنهما أن يساعداك على تجنيب حسابك التعرض للاختراق من قبل المحتالين عبر الإنترنت، وفق «ذي صن».

طريقة تأمين الحساب
أولا الانتقال إلى الإعدادات ثم البحث عن قسم الأمان.

ثانيا الانتقال إلى الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة، وهنا سيحذرك «فيسبوك» إذا سجل شخص الدخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة، ثم يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي جلسات تطبيق مشبوهة، وستتمكن من معرفة من يقوم بتسجيل الدخول ومن أين وعلى أي جهاز.

ويضيف الخبير، إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، ففكر في تغيير كلمة مرورك كأولوية، وأضف مصادقة ثنائية للتحقق من أي عمليات تسجيل دخول برسالة نصية، لمزيد من الأمان. ويمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات كلمة المرور والأمان على «فيسبوك».

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وقال خبير الإنترنت إريك كرون من موقع «KnowBe4» لجريدة «The Sun» كما هو الحال دائما، تمثل كلمات المرور خطرا على معظم الأشخاص، خاصة عند تكرار استخدامها عبر مواقع الويب المختلفة».

وأضاف الخبير: «يعرف مجرمو الإنترنت أنهم إذا حصلوا على كلمة مرور واحدة، فمن المحتمل أن تعمل في أماكن أخرى، لذلك يعملون بجد لخداع الناس كي يتخلوا عنها».

وقال سام كاري الخبير الإلكتروني: «على المدى القصير، يجب على المستخدمين حماية أنفسهم بكلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية».

وأوضح مسؤول الأمن في «Cybereason» أن «إعادة تعيين كلمات المرور هي دائما إجراء أمني جيد، وستندهش من عدد الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون كلمة المرور 123456 أو ABCDEF».

وأضاف: «تذكر قد يكون وصول شخص ما إلى حسابك على «فيسبوك» مكلفا للغاية، إذ يمكنهم جمع كميات كبيرة من المعلومات التي يمكن استخدامها لاختراق حسابات أخرى، أو يمكن أن يتظاهروا وكأنك تحتال على عائلتك المباشرة، ويمكنهم حتى التطفل على رسائلك الخاصة وربما ابتزازك أو ابتزاز أحبائك».

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