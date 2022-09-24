جوائز «بريكثرو» تتفوق على «نوبل» مع 15 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت مكافئات «بريكثرو» (Breakthrough Prize) الجوائز العلمية الأعلى قيمة، متفوقة حتى على «نوبل».

وحصل الباحثون الفائزون في جوائز «بريكثرو» لسنة 2023، التي أُعلِن الفائزون بها الخميس وتُطلق عليها تسمية «أوسكارات العلم»، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وكان رواد أعمال في وادي السيليكون أطلقوا هذه الجائزة الأميركية مطلع العام 2010 لمكافأة الاختراقات (أي breakthrough بالإنجليزية) في البحوث الأساسية.

وشملت جوائز 2023 ثلاثا في فئة علوم الحياة وواحدة في الفيزياء الأساسية وواحدة في الرياضيات. وتبلغ قيمة كل جائزة ثلاثة ملايين دولار (مقابل أقل من مليون لجائزة نوبل).

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وتقاسم الأستاذ في جامعة ستانفورد الأميركية الفرنسي إيمانويل مينو جائزة في مجال علوم الحياة مع الياباني ماساشي ياناغيساوا، لاكتشافهما سبب مرض التغفيق الذي يجعل من يعانونه ينامون فجأة خلال النهار. وبفضل اكتشافهما، يجري العمل راهنا على تطوير أدوية واعدة.

علوم الحياة

ومُنحت جائزة أخرى في علوم الحياة لمؤسس شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الصناعي والتابعة لمجموعة «غوغل» البريطاني ديميس هاسابيس وللباحث فيها جون جامبر، إذ وضعا نظام تعلم متعمق (deep learning) يتيح توقع بنية ملايين البروتينات، ما يوفر فهما أفضل لآليات عمل الخلايا.

ومُنحت جائزة الفيزياء الأساسية لأربعة رواد في مجال المعلومات الكمية، وجائزة الرياضيات للأستاذ في جامعة ييل الأميركية دانيال سبيلمان.

بالإضافة إلى الجوائز الرئيسية، أعطيت ست جوائز كل منها بقيمة 100 ألف دولار لأحد عشر عالما شابا «أحدثوا تأثيرا كبيرا في مجالاتهم»، وفقا للبيان.