أستراليا في سباق مع الزمن لإنقاذ الحيتان الطيارة الجانحة

القاهرة - بوابة الوسط

دخل رجال الإنقاذ الأستراليون، الجمعة، في سباق مع الزمن، لإعادة تعويم آخر الحيتان الطيارة الناجية من جنوح جماعي.

أدى ذلك الجنوح إلى نفوق حوالي 200 من هذه الثدييات، على شاطئ في تاسمانيا، وفق «فرانس برس».

وقالت هيئة الحياة البرية الحكومية إن أقل من 10 من الثدييات السوداء اللامعة ما زالت على قيد الحياة، على شاطئ أوشن بيتش في غرب تاسمانيا.

وأعيد إطلاق نحو 30 حوتا في المحيط الخميس لكن بعضها عاد إلى الشاطئ، على ما أفاد مدير عمليات الحياة البرية في الولاية بريندن كلارك.

- نفوق حوالي 200 حوت جنحت على شاطئ أسترالي

وكان خبراء الحياة البرية البحرية ينهون عملية الإنقاذ، التي استمرت أياما والتي بدأت بعدما جنحت مجموعة كبيرة من الحيتان الطيارة، وهي من عائلة الدلافين، إلى الشاطئ.

وقال كلارك للصحفيين من مكان الحادث إن هناك ثلاثة حيتان لم تتمكن بعد خدمات الإنقاذ من الوصول إليها بسبب موقعها البعيد على الشاطئ وظروف المد والجزر الصعبة.

وأضاف «ما زالت الأولوية إنقاذ تلك الثدييات المتبقية وإعادتها إلى المياه». وبعد ذلك، تأتي مهمة التخلص من الجيف، وفق كلارك.