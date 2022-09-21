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«سبوتيفاي» تطلق خدمة الكتب المسموعة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
«سبوتيفاي» تطلق خدمة الكتب المسموعة في الولايات المتحدة
شعار سبوتيفاي معروضا على شاشة جهاز لوحي في باريس، 19 أبريل 2018 (أ ف ب)
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أطلقت منصة البث الصوتي «سبوتيفاي»، الثلاثاء، خدمة الكتب المسموعة بالولايات المتحدة في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجيتها لتوفير كل أنواع المنتجات الصوتية في مكان واحد.

وأعلنت المنصة في بيان أنها باتت توفر لمستخدميها في الولايات المتحدة نحو 300 ألف كتاب مسموع. ويمكن شراء كتاب مسموع من خلال صفحة على الإنترنت، أي من خارج التطبيق، وفق «فرانس برس».

وتعتمد منصات أخرى هذه التقنية، كما بالنسبة إلى الاشتراك في «نتفليكس» مثلا، تجنبا لدفع عمولة لمشغلي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أي «أبل» (آي أو إس) و«غوغل» (أندرويد).

وأعلنت «سبوتيفاي» أن الكتب المسموعة تشكّل أحد المحاور الرئيسية لخطتها التوسعية. واستحوذت المجموعة في العام المنصرم على «فايندواي» المتخصصة في الكتب المسموعة.

وتحدث الرئيس التنفيذي دانيال إيك في يونيو الماضي، عن احتمال توفير خدمة الكتب المسموعة مجانا للمشتركين في المنصة مع الإعلانات، لكنّ بيان، الثلاثاء، لم يشر إلى هذه الصيغة إذ تناول إتاحة كل الكتب في مقابل بدل مالي.

أوديبل
وأوضح المسؤول عن الخدمة نير زيكرمان أن إطلاقها في الولايات المتحدة «ليس سوى الخطوة الأولى في مجال الكتب المسموعة على (سبوتيفاي)»، وستكون بمثابة خطوة تحضيرية لإطلاق الخدمة في أسواق الأخرى.

وشرحت «سبوتيفاي» أن لديها «شراكات مع دور نشر كبرى وأخرى مستقلة وكذلك مع مؤلفين»، وأن تشكيلة الكتب التي توفرها ستصبح أكبر في المستقبل.

وتتنافس «سبوتيفاي» مع شركة «أوديبل» العملاقة للكتب الصوتية التابعة لمجموعة «أمازون» والتي تهيمن حاليا على السوق.

وتوقعت شركة «غراند فيو ريسيرتش» أن تتسع السوق العالمية للكتب المسموعة بمقدار سبعة أضعاف بحلول سنة 2030 وأن يرتفع حجم المبيعات فيها من خمسة مليارات دولار حاليا إلى 35 مليارا.

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