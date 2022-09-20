Atwasat

تعرض أنظمة «غراند ثفت أوتو» للقرصنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 10:35 صباحا
تعرض أنظمة «غراند ثفت أوتو» للقرصنة
مطور «غراند ثفت أوتو» يؤكد تعرض أنظمة المجموعة للقرصنة (الإنترنت)
alwasat radio

تعرضت مقاطع فيديو خاصة بالإصدار المقبل من «جي تي إيه 6» القيد التطوير، للقرصنة ونشرت عبر الإنترنت نهاية هذا الأسبوع، حسب استوديوهات «روكستار غيمز»، ناشر لعبة «غراند ثفت أوتو».

وكتبت المجموعة على تويتر «واجهنا أخيرا خرقا معلوماتيا قام خلاله طرف ثالث غير مخول بالوصول بشكل غير قانوني إلى معلومات سرية على أنظمتنا وتنزيلها، بما فيها مشاهد من النسخة المقبلة من غراند ثفت أوتو»، وفق «فرانس برس».

وكان موقع «بي سي غايمر» المتخصص قد ذكر نهاية هذا الأسبوع أن ملفا يضم حوالي 90 مقطع فيديو لـ«جي تي إيه 6» نشر على منتديات لاعبين.

- قرد يمارس لعبة فيديو بإشارات من دماغه

من جانبه، أكد الشخص الذي حمل تلك الصور تحت اسم «teapotuberhacker» المستعار أنه مسؤول أيضا عن قرصنة شركة «أوبر» الأسبوع الماضي متعهدا «تسريب مزيد من المعلومات قريبا» حول اللعبة. وتُظهر مقاطع الفيديو خصوصا شخصية أنثوية جديدة يمكن للاعبين اختيارها.

روكستار غيمز
وأضافت «روكستار غيمز» التابعة لشركة «تايك-تو إنتراكتيف» الأميركية «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن تفاصيل من النسخة المقبلة من اللعبة تم تشاركها معكم بهذه الطريقة».

واستبعدت «في هذه المرحلة» حصول «أي اضطرابات في خدمات الألعاب الحية» لديها. وأضافت «عملنا مستمر كما في السابق». ولم تحدد هوية المقرصن ولا علاقته باختراق «أوبر» الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي

بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نظرية آينشتاين قابلة للتحقق بفضل دقة القمر الصناعي «ميكروسكوب»
نظرية آينشتاين قابلة للتحقق بفضل دقة القمر الصناعي «ميكروسكوب»
رصد بصمات حيوية محتملة على المريخ
رصد بصمات حيوية محتملة على المريخ
خاصية جديدة في «تيك توك» تعرف إليها
خاصية جديدة في «تيك توك» تعرف إليها
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
الهند تستقبل ثمانية فهود قادمة من ناميبيا
الهند تستقبل ثمانية فهود قادمة من ناميبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل...
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم...
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك...
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية...
المزيد
تعرض أنظمة «غراند ثفت أوتو» للقرصنة
تعرض أنظمة «غراند ثفت أوتو» للقرصنة...
إندونيسي يحاول إنقاذ أزهار الأوركيد بعدما «خنقتها» الحمم البركانية
إندونيسي يحاول إنقاذ أزهار الأوركيد بعدما «خنقتها» الحمم ......
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل...
الهند تستقبل ثمانية فهود قادمة من ناميبيا
الهند تستقبل ثمانية فهود قادمة من ناميبيا...
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط