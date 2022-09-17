الهند تستقبل ثمانية فهود قادمة من ناميبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد الهند مشروعا كبيرا لإعادة إدخال الفهود، التي انقطع أثرها في البلاد قبل 70 سنة، وأخيرا وصلت ثمانية فهود، السبت، قادمة من ناميبيا.

وتشير السلطات إلى أن هذه الخطوة تمثل أول عملية نقل للفهود، وهي أسرع حيوانات برية على الأرض، تحصل عبر القارات.

وتنقسم آراء الخبراء في شأن نتائج هذا المشروع الطموح، إذ يشكك بعضهم في فرص نجاحه، وفق وكالة «فرانس برس».

صعوبة في التأقلم

ويعتبر متخصصون أن الفهود قد تواجه صعوبة في التأقلم في بيئتها الجديدة التي تضم كذلك نمورا، ويخشون أن تحصل قتالات بين النوعين.

وقالت الطبيبة لوري ماركر، وهي مؤسسة صندوق حفظ الفهود في ناميبيا، إن «الفهود يمكنها التكيف بصورة كبيرة وأعتقد أنها ستتأقلم بشكل جيد».

واستُقدمت المجموعة المقدمة من الحكومة الناميبية والمؤلفة من خمس إناث وثلاثة ذكور، من متنزه للحيوانات شمال ويندهوك، عاصمة ناميبيا، ضمن رحلة في طائرة من طراز بوينغ 747 تحمل اسم «كات بلاين» استغرقت 11 ساعة.

وترأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مراسم إدخال النمور التي أقيمت في حديقة كونو بالبور الوطنية الواقعة على بُعد حوالي 300 كيلومتر جنوب العاصمة نيودلهي، وهي منطقة اختيرت بسبب وفرة الفرائس والأراضي العشبية فيها.

- الهند تعيد إدخال الفهود إلى أراضيها بعد 70 عاما على اختفائها

وزُود كل نمر من المجموعة التي تتراوح أعمارها بين سنتين وخمس سنوات ونصف السنة، بطوق تُرصد من خلاله تحركاتها عن طريق الأقمار الصناعية. وستُطلق النمور في الحديقة بعد عزلها لنحو شهر.

وكانت الهند تشكل في الماضي موطنًا للفهود الآسيوية، إلا أن هذا النوع انقرض فيها سنة 1952. ويُعتقد أن المهراجا رامانوج براتاب سينغ ديو قتل الفهود الثلاثة الأخيرة في البلاد في أواخر أربعينيات القرن العشرين.

وتضم إيران حاليًا أعدادًا ضئيلة جدًا من سلالات نمور مهددة بشكل حرج بالانقراض، كانت سابقًا موجودة في بلاد من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وفي الهند.

وسعت السلطات الهندية جاهدةً لاستيراد هذه الفهود الأفريقية الثمانية، وهي نوع مختلف عن تلك الآسيوي، منذ أن سمحت المحكمة العليا في قرار أصدرته سنة 2020 إدخالها إلى «موقع يُحدد بدقة».

وهذه الفهود الثمانية هي هبة من حكومة ناميبيا، وهي إحدى الدول الأفريقية القليلة التي لا يزال يعيش فيها هذا النوع في البرية.

وتجري الهند حاليًا مفاوضات مع جنوب أفريقيا قد تفضي إلى استقدام 12 فهدًا منها.

ويرجع انقراض الفهود أساسًا إلى فقدان موائلها الطبيعية وصيدها للحصول على جلدها المرقط المرغوب.

وبينما كانت آسيا وأفريقيا تضم أعدادًا كبيرة من الفهود في الماضي، بحسب صندوق حفظ الفهود في ناميبيا، لا تتعدى أعداد هذا النوع حاليًا الـ7000 فهد في العالم وتعيش معظمها في سهول السافانا الأفريقية.

وأدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الفهد ضمن الأنواع المعرضة للانقراض على قائمته الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

الا أن الأعداد الموجودة في شمال أفريقيا وآسيا «مهددة بشكل حرج بالانقراض».