خاصية جديدة في «تيك توك» تعرف إليها

القاهرة - بوابة الوسط

على غرار «بي ريل»، بات بإمكان مستخدمي تطبيق «تيك توك» التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي في وقت واحد.

وذكر بيان للشبكة، الخميس، أن خاصية «تيك توك ناو تهدف إلى جعل المستخدم يتشارك مع الأشخاص الذين يهمونه لحظاته الواقعية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن المستخدم «سيتلقى دعوة يومية لالتقاط مقطع فيديو مدته عشر ثوانٍ أو صورة لمشاركة ما يفعله في اللحظات الراهنة».

وتحقق شبكة «بي ريل» الاجتماعية الفرنسية التي أنشأها فرنسيان سنة 2020 نجاحا كبيرا خصوصا بين صفوف المراهقين والشباب بسبب إتاحتها التقاط صورة تظهر في الوقت نفسه المستخدم والمكان الذي يقف فيه، بالإضافة إلى إرسالها إشعارات للمستخدمين تنبههم بوجود مهلة دقيقتين أمامهم لفتح التطبيق والتقاط صورة، فضلا عن إظهار الجانب الفعلي من حياة المستخدمين.

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ونشأت فكرة «بي ريل» لتأتي كرد على الفلاتر والأدوات المحسنة للصور الموجودة في تطبيقات من أمثال «سناب شات وإنستغرام وتيك توك».

أما هذه التطبيقات، فاستلهمت من «بي ريل» وأطلقت ميزات مماثلة لفكرة التطبيق الفرسي، إذ أضافت إنستغرام مثلا خيار «dual» الذي يتيح للمستخدم «تسجيل المحتوى وإظهار التعليقات في الوقت نفسه»