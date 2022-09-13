Atwasat

تحطم صاروخ «بلو أوريجين» عقب إقلاعه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 10:51 صباحا
تحطم صاروخ «بلو أوريجين» عقب إقلاعه
لقطة من مقطع فيديو وزعته شركة «بلو أوريجين» يظهر فيه انفصال الكبسولة عن صاروخها الفضائي بعيد إقلاعه من تكساس في 12 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تحطم صاروخ فضائي غير مأهول تابع لـ«بلو أوريجين» بعيد إقلاعه من غرب تكساس، الإثنين، بحسب ما أعلنت الشركة المملوكة من جيف بيزوس، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت الشركة في بادئ الأمر إن «عطلا طرأ على الصاروخ خلال رحلة غير مأهولة اليوم»، لتوضح لاحقا أن نظام قذف الكبسولة عمل كما ينبغي وانفصلت عن الصاروخ وهبطت بواسطة مظلات. وأكدت الشركة أن الحادث «لم يسفر عن إصابات»، وفق «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو بثته بلو أوريجين الصاروخ «نيو شيبرد» وهو يقلع حاملا في أعلاه الكبسولة التي ما لبثت بعد قرابة دقيقة واحدة من إقلاعه أن انفصلت عنه بواسطة محركات الطوارئ التي قذفتها بقوة إلى الأعلى.

- سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء (فيديو)

واستمرت محركات الطوارئ في دفع الكبسولة إلى الأعلى لمدة 30 ثانية تقريبا، قبل أن تتوقف وتباشر الكبسولة هبوطها الذي خففت من سرعته حزمتا مظلات فتحتا تواليا.

وأبطأت هذه المظلات كثيرا من سرعة هبوط الكبسولة لكنها لم تحُل دون ارتطامها بالأرض بقوة نوعا ما، إذ ارتفعت من المكان الذي حطت فيه غمامة من الغبار.

ولم يُظهر الفيديو ما حدث للصاروخ، إذ إن الكاميرا تابعت مسار الكبسولة فقط، لكن الشركة قالت في بيانها إن الصاروخ «سقط على الأرض»، في حين أنه كان ينبغي، لو نجحت عملية الإطلاق، أن يعود برفق إلى الأرض ويحط بسلام في وضعية عمودية.

 المهمة «نيو شيبرد 23» 
وأطلق على هذه المهمة اسم «نيو شيبرد 23» وقد حملت الكبسولة معدات بحثية حصرا. وإثر الحادث، أعلنت الهيئة الأميركية لتنظيم الطيران المدني أنها منعت أي إقلاع إضافي لهذا الصاروخ ريثما ينتهي التحقيق في أسباب ما جرى.

وقالت الوكالة إن «الكبسولة هبطت بأمان والصاروخ سقط داخل منطقة الخطر». وهذه هي المهمة ال23 للشركة، والأولى التي تبوء بالفشل.

ويشكل هذا الفشل نكسة لشركة السياحة الفضائية المملوكة من مؤسس شركة أمازون. وكان بيزوس شارك بنفسه في يوليو 2021 في أول رحلة مأهولة لنيو شيبرد.

ومنذ ذلك الحين، نقل الصاروخ إلى الفضاء الخارجي حوالي ثلاثين شخصا، بينهم الممثل وليام شاتنر.

وفي مطلع أغسطس أرسلت الشركة إلى الفضاء الخارجي أول مصرية وأول برتغالي، في رحلة اختبر خلالها الركاب لبضع دقائق تجربة انعدام الجاذبية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تزايد الحرائق في الأمازون البرازيلية
تزايد الحرائق في الأمازون البرازيلية
سفن تعدل مسارها طوعا لتتجنب الاصطدام بحيتان زرقاء
سفن تعدل مسارها طوعا لتتجنب الاصطدام بحيتان زرقاء
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
أنثى الطنان تلجأ إلى تقليد ذكورها لتجنب شراستها
أنثى الطنان تلجأ إلى تقليد ذكورها لتجنب شراستها
«يوبيسوفت» تنتج جزءا جديدا من «أساسينز كريد» تدور أحداثه في بغداد
«يوبيسوفت» تنتج جزءا جديدا من «أساسينز كريد» تدور أحداثه في بغداد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية ......
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي...
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»...
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي...
المزيد
تحطم صاروخ «بلو أوريجين» عقب إقلاعه
تحطم صاروخ «بلو أوريجين» عقب إقلاعه...
كائن عجيب لديه القدرة على تجديد أعضائه.. فما السر؟
كائن عجيب لديه القدرة على تجديد أعضائه.. فما السر؟...
ارتفاع مستوى البحر يهدد قرية ويلزية بالزوال
ارتفاع مستوى البحر يهدد قرية ويلزية بالزوال...
«يوبيسوفت» تنتج جزءا جديدا من «أساسينز كريد» تدور أحداثه في بغداد
«يوبيسوفت» تنتج جزءا جديدا من «أساسينز كريد» تدور أحداثه في ......
أنثى الطنان تلجأ إلى تقليد ذكورها لتجنب شراستها
أنثى الطنان تلجأ إلى تقليد ذكورها لتجنب شراستها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط