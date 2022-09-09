Atwasat

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 02:45 مساء
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
دلتا نهر النيل تتعرض إلى مخاطر كبيرة (الإنترنت)
alwasat radio

حذر خبراء دوليون من تغيرات كبيرة في المناطق الساحلية والزراعة بالشرق الأوسط، لا سيما في دلتا النيل بمصر.

وأظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها، وفق «فرانس برس».

وبنتيجة ذلك، يواجه أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، بحسب الدراسة التي ساهم فيها عدد كبير من الباحثين ونُشرت نتائجها قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر.

- كيف سيؤدي الاحترار العالمي إلى تغيير البحر المتوسط مستقبلا؟

وبيّنت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0.45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط ، بناء على بيانات جُمعت بين العامين 1981 و2019، عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد.

وتحذر الدراسة من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز «العتبات الحرجة للتكيف البشري» في بعض البلدان.

ويقول يوس ليليفيلد، من معهد ماكس بلانك للكيمياء و«معهد قبرص» (Cyprus Institute)، وهما كيانان أسهما في الدراسة، إن السكان «سيواجهون تحديات صحية ومعيشة كبيرة، بما في ذلك المجتمعات المحرومة، وكبار السن والنساء الحوامل».

وتغطي الدراسة المنطقة الممتدة من اليونان إلى مصر، مرورا بلبنان وسورية والعراق والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران.

تحديات كبيرة
وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضا مساهما رئيسيا في حدوثه. وتوضح النتائج أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريبا أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تاليا على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات.

ويضيف ليليفيلد «بما أن تداعيات تغير المناخ تتجاوز الحدود، فإن التعاون الوثيق بين البلدان المعنية ضروري للتعامل مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة».

ويحذر جورج زيتيس، وهو أحد معدي الدراسة، من أن توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر «سيؤديان إلى تغيرات كبيرة في المناطق الساحلية والزراعة»، لا سيما في دلتا النيل بمصر.

جميع مجالات الحياة 
ووفقا للدراسة، فإن «جميع مجالات الحياة تقريبا» سوف «تتأثر بشدة» بازدياد معدلات الحر والجفاف. ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم «التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقرا» في المنطقة.

في نوفمبر، من المقرر أن يجتمع ممثلون عن حوالى مئتي دولة في مؤتمر «كوب27» في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية على البحر الأحمر، لمتابعة ما آلت إليه الأوضاع على صعيد الالتزامات المرتبطة باتفاقية باريس الموقعة العام 2015، والتي تهدف إلى احتواء الاحترار بأقل من درجتين مئويتين بحلول العام 2100، وإذا أمكن بأقل من درجة مئوية ونصف درجة.

وارتفعت درجة حرارة الكوكب بمعدل 1.2 درجة تقريبا منذ عصر ما قبل الصناعة. في مايو، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن هناك فرصة واحدة من اثنتين لبلوغ هدف درجة مئوية ونصف درجة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)

محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار

نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
قهوتك تحدد سمات شخصيتك
قهوتك تحدد سمات شخصيتك...
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي...
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية ......
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»...
المزيد
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر...
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا...
«بي ريل» تطبيق يرتكز على لقطات عفوية عكس «إنستغرام»
«بي ريل» تطبيق يرتكز على لقطات عفوية عكس «إنستغرام»...
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات...
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط