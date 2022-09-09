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انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:12 صباحا
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
وحيد قرن أسود في كينيا في مايو 2019 (أ ف ب)
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وصف أبرز أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، الأربعاء، الانخفاض المستمر في أعداد حيوانات وحيد القرن في «كروغر بارك»، كبرى المحميات الحيوانية بجنوب أفريقيا، بأنه «مقلق»، منتقدا سياسة الحكومة في مجال مكافحة الصيد الجائر.

ولاحظ التحالف الديمقراطي في بيان أن المحمية فقدت 351 من حيوانات وحيد القرن منذ نهاية 2020، أي ما نسبته نحو 12% من مجمل هذه الحيوانات فيها، استنادا إلى إحصاءات رسمية قدمت خلال اجتماع في البرلمان، وفق «فرانس برس».

وأدى ذلك إلى انخفاض عدد حيوانات وحيد القرن في المحمية من 2809 في نهاية العام 202 إلى 2458 في الوقت الراهن.

- «الخطر» يهدد حيوانات وحيد القرن رغم تراجع صيدها

وكانت «كروغر بارك» تضم العام 2013 نحو عشرة آلاف من هذه الثدييات، بحسب منظمة «سايف ذي راينو إنترناشونال» غير الحكومية، مما يعني تاليا أن 75 في المئة من حيوانات وحيد القرن فيها نفقت في أقل من عشر سنوات.

وأفادت الحكومة في أغسطس الماضي بأن 259 من حيوانات وحيد القرن كانت ضحية الصيد الجائر خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وأوقفت السلطات 69 شخصا بتهمة الصيد غير المشروع والاتجار بقرون وحيد القرن، بينهم 13 في «كروغر بارك».

اتفاقية التجارة الدولية
وتضم جنوب أفريقيا نحو 80% من مجمل حيوانات وحيد القرن في العالم، وهذا ما يجعلها مركزا أساسيا للصيد الجائر لهذا الحيوان المهدد بالانقراض. وما يشجع هذا الصيد هو الطلب المتأتي من آسيا حيث تستخدم القرون في الطب التقليدي.

ورأى التحالف الديمقراطي أن الأرقام الأخيرة التي تظهر استمرار الانخفاض في عدد الحيوانات في محمية «كروغر بارك» تُظهر «تعارضا مع الادعاء بأن جهود الحكومة لمكافحة الصيد الجائر في كروغر كافية لمعالجة آفة الصيد الجائر».

وأفاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أغسطس الفائت بأن الصيد الجائر لحيوانات وحيد القرن والاتجار غير المشروع بها شهدا تراجعا في السنوات الأخيرة، لكنهما لا يزالا يشكلان خطرا كبيرا على وجود هذه الحيوانات.

وأُدرج مصير حيوانات وحيد القرن على جدول أعمال الاجتماع التاسع لأطراف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض («سايتس») الذي يُعقد في نوفمبر المقبل في بنما.

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