Atwasat

حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 04:08 مساء
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات
مدخل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022)، 2 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) الذي اختُتم، الثلاثاء، بحلول ذكية لعالم تشتد حاجته إلى الطاقة ويعاني ارتفاع تكلفتها، من الألواح الشمسية المحمولة إلى أجهزة التدفئة ومنظمات الحرارة.

لكنّ للأجهزة الذكية أحيانًا بصمة كربونية ضخمة، وهو ما دفع إلى إعطاء المعرض هذه السنة، وهو الأول منذ تفشي فيروس «كورونا»، عنوان «كفاءة الطاقة»، فبدا متناسبًا تمامًا مع تبعات ارتفاع تعرفات الطاقة الكهربائية، وفق «فرانس برس».

واقترحت شركة «بوش-جايغر» الألمانية المملوكة لشركة «إيه بي بي» السويسرية حلولا في هذا المجال.

وتقوم فكرة الشركة المتخصصة في تقنيات «المنازل الذكية» على تنظيم استهلاك الطاقة في المنزل على أساس مجموعة بيانات، منها درجة الحرارة المحيطة في وقت معين والإضاءة في الغرفة ونوعية الهواء.

ولاحظ المسؤول عن التعريف بتقنية الشركة في المعرض أولف إيلينغ أن ثمة «طلبا متزايدا» على أجهزة كهذه في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا.

استهلاك جنوني
أما شركة «ميل» (Mill) النرويجية فعرضت أجهزة تدفئة «ذكية» بيضاء وسوداء. ويتيح تطبيق على الهواتف الذكية للمستخدمين التحكم بدرجة الحرارة في منازلهم على مدار اليوم.

وأوضح المدير الفني للشركة بشير النعيمي أن من شأن ذلك المساهمة في توفير «37 في المئة من استهلاك الطاقة في المنزل».

ولم يخلُ المعرض من الأدوات الغريبة، من بينها مثلا ثلاجة تبرد مشروبا في «دقيقتين»، أو مولّد روائح لشراء العطور عبر الإنترنت.

وأفادت شركة «Y-Brush» الفرنسية من المعرض لترويج فرشاة أسنان «صوتية» تشبه أطقم الأسنان، «تستطيع تنظيف كل الأسنان دفعة واحدة في خمس ثوان أو عشر أو 15 ثانية».

إلا أن أكثر ما استحوذ على اهتمام زوار المعرض كان مسألة استهلاك الطاقة. وقال جاستن (23 عاما) الذي يهوى التكنولوجيا، وجاء إلى برلين خصيصا لحضور العرض، إن «كل هذه الأجهزة تستهلك الطاقة بشكل جنوني». أما كريستوف بويتغر (39 عاما) فقال «نحن دائما نفكر في ذلك».

وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف روسيا عن مدّ ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم».

وأطلقت الحكومة الألمانية حملة لخفض استهلاك الطاقة وحاولت أن تكون مثالا يحتذى به من خلال مجموعة إجراءات طبقتها في المباني العامة.

وتفاقمت أزمة الطاقة الأسبوع الفائت بفعل إعلان مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة أنها لن تعاود ضخ الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» رغم انتهاء عملية صيانة لثلاثة أيام، ملقية اللوم على العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا.

إنترنت الأشياء
وشددت مديرة الجهة المنظمة لمعرض برلين سارة وارنك، الجمعة، على أن «تقنيات المنازل الذكية يمكن أن تساعد في توفير الطاقة».

ولكن ما هي الأضرار الفعلية الناجمة عن تقنيات الطاقة الجديدة هذه؟

أشار تقرير صدر العام 2020 عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن «النمو في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري» من التقنيات الرقمية يعود خصوصا إلى ما يُسمى «إنترنت الأشياء»، أي الإلكترونيات المنزلية المتصلة بالإنترنت و«تخزين البيانات».

ويمكن أن يؤدي الاثنان مجتمعين إلى زيادة بنسبة 60 في المئة «في الأثر الكربوني للتقنيات الرقمية بحلول العام 2040».

ورغم ما تتيحه هذه التقنيات من إمكانات للحد من استهلاك الطاقة على المستوى الفردي، قد يكون التأثير الكلي لهذه التقنيات أكبر مما يبدو للوهلة الأولى.

وأملت شركة «إيكوفلو» الصينية التي تملك مكاتب في كل أنحاء أوروبا في حل هذا التناقض باعتماد ألواح شمسية صغيرة الحجم.

ولأن الألواح قابلة للطي وللحمل في علبة خاصة، لا يحتاج المستخدمون إلى رخصة رسمية لتركيبها، على ما أوضح الناطق باسم الشركة فرانكو فيشر.

ويمكن أن يولد كل لوح 2700 واط، وهو ما يكفي لشحن جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو مجفف شعر.

وأضاف فيشر «نتوقع أن يكون لدى المستهلكين في أوروبا طلب مرتفع على حلول مثل حلولنا، لأن الناس يريدون أن يكونوا مستقلين، لا سيما في فترات الأزمات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس

نقص المواد الأساسية يعصف بقطاع الصناعات الغذائية في تونس
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)

حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)

محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار» (فيديو)
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين

القيادة العامة تعلن القضاء على العقل المدبر لمذبحة الأقباط المصريين
نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار

نورلاند: الوضع الليبي الراهن غير قابل للاستمرار
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر

1.8 مليار دينار نفقات الرئاسي وحكومة الدبيبة والنواب والدولة في 8 أشهر
حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية

حسام زكي لـ«الوسط»: أخبرت المنقوش أنها ثاني امرأة تترأس جلسة جامعة الدول العربية
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا

المشري: هناك من حاول تخريب جهود التهدئة في طرابلس بعد تواصلنا مع تركيا
مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا

مصدر طبي: حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس تجاوزت 40 قتيلا و159 جريحا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قهوتك تحدد سمات شخصيتك
قهوتك تحدد سمات شخصيتك...
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها ......
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي...
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية ......
المزيد
«بي ريل» تطبيق يرتكز على لقطات عفوية عكس «إنستغرام»
«بي ريل» تطبيق يرتكز على لقطات عفوية عكس «إنستغرام»...
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات
حلول ذكية لأزمة الطاقة في معرض برلين للإلكترونيات...
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه...
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها...
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط