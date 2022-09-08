صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه

القاهرة - بوابة الوسط

أقلع صاروخ «أريان 5» بنجاح من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية في الساعة 18.45 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حاملًا القمر الصناعي «يوتلسات كونكت في إتش تي إس» بهدف توفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أريان سبايس» ستيفان إسرائيل، إن «يوتلسات من أقدم زبائننا، وهي المرة السابعة والثلاثين التي نتعاون فيها معها»، وفق «فرانس برس».

يهدف القمر الصناعي الذي سيدخل الخدمة فعليًا في أغسطس 2023 إلى توفير الإنترنت العالي السرعة وخصوصًا في المناطق التي تكون فيها التغطية ضعيفة، سعيًا إلى تقليل الفجوة الرقمية في أوروبا وتقديم خدمة مماثلة لشبكات الألياف البصرية من حيث الأداء والتكلفة.

وانفصل القمر عن الصاروخ بعد 28 دقيقة من إطلاقه على ارتفاع 3804 كيلومترات.

وتعتبر عملية الإطلاق إحدى آخر مهام «أريان 5»، ومن المقرر أن تحصل ثلاث غيرها في الأشهر المقبلة قبل أن يحل محله «أريان 6».