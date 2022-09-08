Atwasat

صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 01:15 مساء
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
صاروخ «أريان 5» لدى إقلاعه من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية، 7 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أقلع صاروخ «أريان 5» بنجاح من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية في الساعة 18.45 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حاملًا القمر الصناعي «يوتلسات كونكت في إتش تي إس» بهدف توفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أريان سبايس» ستيفان إسرائيل، إن «يوتلسات من أقدم زبائننا، وهي المرة السابعة والثلاثين التي نتعاون فيها معها»، وفق «فرانس برس».

يهدف القمر الصناعي الذي سيدخل الخدمة فعليًا في أغسطس 2023 إلى توفير الإنترنت العالي السرعة وخصوصًا في المناطق التي تكون فيها التغطية ضعيفة، سعيًا إلى تقليل الفجوة الرقمية في أوروبا وتقديم خدمة مماثلة لشبكات الألياف البصرية من حيث الأداء والتكلفة.

وانفصل القمر عن الصاروخ بعد 28 دقيقة من إطلاقه على ارتفاع 3804 كيلومترات.

وتعتبر عملية الإطلاق إحدى آخر مهام «أريان 5»، ومن المقرر أن تحصل ثلاث غيرها في الأشهر المقبلة قبل أن يحل محله «أريان 6».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر

«إيني» الإيطالية تستحوذ على أنشطة «بريتيش بتروليوم» في الجزائر
فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022

فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم ...
جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا

جريزمان يمنح أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على بورتو في دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال

بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ميدان إنتر ميلان في دوري الأبطال
بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا

بـ«الهاتريك» الأول ليفاندوفسكي.. برشلونة يسحق فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا
«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»

«ليفربول» يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة أمام «نابولي»
«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان

«يويفا» يحقق في تصرفات جماهير يوفنتوس في مواجهة باريس سان جيرمان
الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا

الـ«بنتاغون» يتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا
الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية

الكشف عن موعد تعافي «بوغبا» من عمليته الجراحية
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة

شاهد .. منتخب البرازيل يضرب موعدا مع الأرجنتين في مونديال الطائرة
أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات

أنشيلوتي: إصابة بنزيما ليست خطيرة شعر بالقليل من الانزعاجات
تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء

إنتر التاريخي جاهز للعملاق البافاري في دوري الأبطال.. الأربعاء
كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي

كلوب يبحث علاج مشاكل ليفربول الفنية أمام نابولي بدوري الأبطال بالتوقيت الليبي
إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال قطر 2022

إيران تتسلح بكيروش في مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز بمونديال ...
مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين

مسؤولون سابقون في «بنتاغون» يحذرون من تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قهوتك تحدد سمات شخصيتك
قهوتك تحدد سمات شخصيتك...
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها ......
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي...
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية ......
المزيد
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه
صاروخ «أريان 5» ينفذ إحدى آخر مهامه...
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها
«أبل» تطلق هواتفها وساعاتها الجديدة بأسعار تشبه سابقاتها...
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء...
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم...
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط