Atwasat

الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 12:45 مساء
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
«أول سفينة خالية من الجسيمات» في العالم بميناء مرسيليا الفرنسي، 5 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت شركة La Méridionale (لا ميريديونال) الفرنسية، الإثنين، عن سفينة «خالية من الجسيمات» ستربط سواحل مرسيليا بجزيرة كورسيكا، في ابتكار قالت المجموعة المتخصصة في صناعة السفن إنه الأول من نوعه في العالم.

وقال رئيس الشركة مارك روفيرشون على متن السفينة «بيانا» التي كُتب عليها «أول سفينة خالية من الجسيمات في العالم»، «إنه حل غير مسبوق، وهو الأول من نوعه في العالم»، وفق «فرانس برس».

وتضم السفينة مرشحا مبتكرا تم تركيبه على محركات «بيانا» الأربعة، يقلص بدرجة كبيرة التلوث البحري إذ يقضي على 99% من أكاسيد الكبريت (SO2) ويزيل أيضا 99,9% من الجسيمات الدقيقة والمتناهية الصغر، من بين ملوثات الهواء الرئيسية التي تنبعث من السفن.

وعلق داميان بيغا، مدير العلاقات الخارجية والابتكار في AtmoSud، وهي هيئة إقليمية لمراقبة جودة الهواء، «هم يذهبون إلى أبعد مما هو مطلوب بموجب التشريعات، من خلال معالجة جميع انبعاثات الجسيمات».

منذ العام 2020، بات الحد الأقصى المسموح به لكميات الكبريت في الوقود البحري 0,5%، مقارنة بـ 3,5% سابقا، بحسب قواعد المنظمة البحرية الدولية.

واعتبارا من العام 2025، ستقتصر النسبة القصوى على 0.1% في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

اعتراض
وقال المدير الفني لشركة La Méridionale كريستوف سيغينو إن الشركة عندما أطلقت التجربة في العام 2018، كانت تبحث عن عملية للامتثال لهذه القواعد «لأننا لم نرغب في تثبيت (أجهزة تنقية الغاز)».

وتثير أجهزة التنقية هذه، وهي معدات توضع على مداخن السفن وتقوم على غسل الأدخنة بمياه البحر، اعتراض جهات عدة لأن معظم مالكي السفن المجهزين بها يختارون الاعتماد على مسار مفتوح يلحظ تصريفا للملوثات في البحر، بدلا من نظام مغلق يتم خلاله تخزين الكبريت المرشح على متن السفن.

ويستخدم مرشح الجسيمات الذي طورته شركة La Méridionale مبدأ مثبتا بالفعل في محطات الطاقة الحرارية، إذ يُحقن على سبيل المثال مسحوق بيكربونات الصوديوم عند مخرج المحرك، في مجمع غاز العادم.

ويتفاعل البيكربونات كيميائيا مع الجسيمات الموجودة في غازات العادم هذه، ثم ينهي مساره في مرشح مكوّن من أكياس يستقر عليها ويلتقط الجسيمات والمعادن الثقيلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»

واشنطن تطالب بالإبقاء على إنتاج النفط مرتفعا بعد قرارات «أوبك بلس»
كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!

كاركاتير خيري - ذباب إلكتروني!
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك

كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون

ليز تراس رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة خلفا لبوريس جونسون
مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر ...
إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا

إيران تعتزم شراء مقاتلات «سوخوي 35» من روسيا
«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي

«أوبك بلس» تعقد اجتماعا وسط مخاوف من انكماش اقتصادي
«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي

«باتيلي» الصائم عن الكلام وسط «مولد» الترحيب الدولي
«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»

«مسؤول أممي»: الصومال «على حافة المجاعة»
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما

اليورو أقل من 0.99 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 20 عاما
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار جديد

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات المسلحة في طرابلس.. تغير التوازنات وصياغة انتشار...
كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير خيري - غوتيريس يعيِّن عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس

مترجم سابق بوزارة الخارجية يروي تفاصيل احتجازه في سجن سري بطرابلس
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«عملاق ناسا» جاهز لمحاولة الإقلاع الثانية إلى القمر
«عملاق ناسا» جاهز لمحاولة الإقلاع الثانية إلى القمر
أنهر من الألماس على أورانوس ونبتون
أنهر من الألماس على أورانوس ونبتون
تأجيل إطلاق صاروخ «ناسا» العملاق إلى القمر مجددا
تأجيل إطلاق صاروخ «ناسا» العملاق إلى القمر مجددا
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها ......
قهوتك تحدد سمات شخصيتك
قهوتك تحدد سمات شخصيتك...
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي...
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية ......
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»...
المزيد
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم
الكشف عن أول سفينة «خالية من الجسيمات» في العالم...
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟
خدمة التجوال الافتراضي على «غوغل».. لمحة عن الميتافيرس؟...
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض
العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض...
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك
كتل حجرية في بحر المانش تصطاد الشباك قبل أن تحصد الأسماك...
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط