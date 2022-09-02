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«ناسا»: الطقس لن يعيق إطلاق «أرتيميس» إلى القمر السبت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 03:30 مساء
«ناسا»: الطقس لن يعيق إطلاق «أرتيميس» إلى القمر السبت
صاروخ «إس إل إس» من «ناسا» بمركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، 29 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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تحاول وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر، السبت، بعدما حلت مشكلات تقنية تسببت في إرجاء هذه العملية، الإثنين الماضي، فيما يبدو أن التوقعات الجوية مواتية.

ومن المقرر أن يطلق الصاروخ عند الساعة 14:17 بالتوقيت المحلي (18:17 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، مع احتمال تأخير يصل إلى ساعتين إذا استلزم الأمر، وفق «فرانس برس».

وقالت محللة التوقعات الجوية، ميلودي لوفين، في مؤتمر صحفي «يبدو الطقس جيدا» ولا يتوقع أن يكون «عائقا» أمام عملية الإطلاق.

وكانت «ناسا» تعمل أيضا على تصليح المشكلات التقنية التي أدت إلى تأخير إطلاق الصاروخ في اللحظة الأخيرة، الإثنين الماضي.

وقال المسؤول عن برنامج صاروخ «إس إل إس»، جون هانيكوت، الخميس، إنه في البداية، بدا أن أحد المحركات الأربعة الرئيسية للصاروخ كان شديد السخونة، لكن تبين لاحقا أنه مجرد قراءة خاطئة بسبب مشكلة تتعلق بجهاز استشعار. كذلك، كان يجب إصلاح تسرب في خزان الوقود.

- محاولة جديدة لإطلاق صاروخ «ناسا» نحو القمر السبت

من جانبه، أوضح مدير عملية الإطلاق تشارلي بلاكويل-تومسون «تمكنا من العثور على ما نعتقد أنه مصدر التسرب وتصليحه».

وقال مايك سارافين المسؤول في «ناسا» عن مهمة «أرتيميس»، «ليس هناك ما يضمن أننا سننجح في عملية الإطلاق السبت، لكننا سنحاول».

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