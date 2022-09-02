مستويات تركيز قياسية لغازات الدفيئة في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ تركيز غازات الدفيئة المسؤولة عن احترار الكوكب، في الغلاف الجوي مستويات قياسية سنة 2021، كذلك الأمر مع مستوى مياه المحيطات، على ما أعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (نواا)، الأربعاء.

وفيما عاودت انبعاثات غازات الدفيئة الارتفاع بعد تخفيف القيود العالمية المرتبطة بأزمة «كوفيد-19»، وصل مستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 441.7 جزء في المليون في المعدل، وفق التقرير السنوي الأميركي بشأن المناخ الصادر عن علماء وكالة «نواا»، وفق «فرانس برس».

ويعكس ذلك ازديادًا بواقع 2.3 جزء في المليون مقارنة بمستويات 2020، وهو رقم قياسي منذ بدء التسجيلات، وللمرة الأولى منذ ما لا يقل عن مليون سنة.

كما أن مستويات الميثان، وهو غاز يعمّر في الغلاف الجوي لعقد من الزمن فقط لكن لديه قوة احترار أكبر 80 مرة من تلك التي يتسبب بها ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا، وصلت إلى معدلات قياسية، بحسب بيان وكالة «نواا» الذي يشير إلى تسارع «كبير» في الزيادة السنوية لمستويات الميثان في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد تبعات احترار المناخ، فللسنة العاشرة على التوالي، بلغ معدل مستوى مياه المحيطات أيضًا رقمًا قياسيًا، بازدياد 0.97 سنتيمتر مقارنة بمستوى 1993، وهو العام الذي بدأت فيه القياسات بالأقمار الصناعية.

وازدادت حرارة الكوكب ما يقرب من 1.2 درجة مئوية في المعدل مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما تسبب في تضاعف الظواهر الجوية المتطرفة، من موجات الحر إلى العواصف، مرورًا بالجفاف والفيضانات.

الجفاف الاستثنائي

وهذه ليست سوى البداية. ففي حين كل عُشر درجة مئوية من الاحترار له أهمية، يتجه العالم بالفعل نحو ارتفاع لدرجات الحرارة بواقع 2.8 درجة مئوية بحلول العام 2100، حتى في حال احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب اتفاقية باريس المناخية، بحسب خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وعلق مدير الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد قائلا «البيانات المقدمة في هذا التقرير واضحة: ما زلنا نرى أدلة علمية متزايدة على التأثيرات العالمية للاحترار والتي لا تُظهر أي علامات على التراجع».

وأضاف «مع تعرض الكثير من المجتمعات لفيضانات» و«الجفاف الاستثنائي والحرارة التاريخية هذا العام، فإن ذلك يظهر أن أزمة المناخ ليست تهديدًا مستقبليًا لكنه وضع علينا أن نواجهه اليوم».