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مشكلة فنية.. إلغاء إطلاق صاروخ «ناسا» باتجاه القمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 03:35 مساء
مشكلة فنية.. إلغاء إطلاق صاروخ «ناسا» باتجاه القمر
صاروخ «إس إل إس» التابع لوكالة ناسا على منصة الإطلاق في مركز كينيدي الفضائي في 26 أغسطس 2022 في فلوريدا (أ ف ب)
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر بثها المباشر بالفيديو إلغاء الإطلاق المقرر، الاثنين، لصاروخها الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته، ما يرجئ لبضعة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج «أرتيميس» الفضائي الأميركي للعودة إلى القمر.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة في الثاني من سبتمبر، ثم في الخامس من الشهر عينه. لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر أن تستمر العمليات ساعات عدة، حتى ملء الصاروخ بأكثر من ثلاثة ملايين لتر من الهيدروجين والأكسجين السائل شديد البرودة. لكن قرابة الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، رُصد تسرب محتمل أثناء ملء الطبقة الرئيسية بالهيدروجين، ما أدى إلى توقف العمليات مؤقتا. وبعد إجراء اختبارات، استؤنفت العمليات بصورة طبيعية أخيرا، مع استمرار الفرق الموجودة في الموقع بمراقبة الموقف عن كثب.

- «أرتيميس» يعيد الولايات المتحدة إلى القمر.. الإثنين

وكانت «ناسا» تأمل في تعويض التأخير المتراكم. إذ كان من المقرر الإقلاع في الساعة 08:33 صباحا (12:33 ت غ) من منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء.

وبعد نصف قرن على رحلة «أبولو» الأخيرة، من شأن مهمة «ارتيميس 1» أن تؤذن بإطلاق البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، والذي يُفترض أنه سيتيح للبشرية لاحقا الوصول إلى المريخ على متن المركبة عينها.

وسيتم إطلاق الكبسولة «أوريون» غير المأهولة في مدار حول القمر، للتحقق من أن المركبة آمنة لنقل رواد فضاء في المستقبل، بينهم أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.

وقال رئيس «ناسا» بيل نيلسون في نهاية الأسبوع الماضي «هذه المهمة تحمل أحلام وآمال الكثير من الناس»، مضيفا «نحن الآن جيل أرتيميس».

وفي مؤشر إلى التغييرات الحاصلة، ستعطي أول مديرة لعمليات الإطلاق في وكالة «ناسا»، تشارلي بلاكويل تومسون، إشارة «الانطلاق» النهائية. وتمثل النساء 30% من القوة العاملة في غرف الإطلاق، بعدما كان عددهن يقتصر على امرأة واحدة في مهمة «أبولو 11».

وبعد دقيقتين من الإقلاع، ستعود أجهزة الدفع إلى المحيط الأطلسي. وبعد ثماني دقائق، ستنفصل الطبقة الرئيسية بدورها. من ثم بعد حوالى ساعة ونصف ساعة، سيؤدي دفع أخير للطبقة العليا إلى وضع الكبسولة في طريقها إلى القمر، فيما يستغرق الوصول إلى هناك أياما عدة.

سجل المسافة
والإقلاع المحتمل التالي هو الثاني من سبتمبر. وترمي المهمة بصورة رئيسية إلى اختبار الدرع الحرارية للكبسولة، والتي ستعود إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة، ودرجة حرارة توازي نصف حرارة سطح الشمس.

وبدلا من رواد الفضاء، تحمل المركبة على متنها مجسمات عرض، وهي مزودة أجهزة استشعار تسجل الاهتزازات ومستويات الإشعاع. كما سيتم نشر أقمار اصطناعية صغيرة لدراسة القمر أو حتى كويكب.

وستصل الكبسولة إلى 64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي أبعد من أي مركبة فضائية أخرى صالحة لنقل البشر حتى الآن.

وسيكون الفشل الكامل للمهمة مدمرا لهذا الصاروخ ذي الميزانية الضخمة (4,1 مليارات دولار لكل عملية إطلاق، وفق مراجعة عامة) والذي تأخر سنوات عدة (بعدما أمر الكونغرس بإجراء هذه المهمة في عام 2010 لموعد إقلاع مبدئي في 2017).

العيش على القمر
وقالت المديرة المساعدة في وكالة ناسا بهافيا لال «ما نبدأه بهذا الإقلاع الاثنين ليس سباقا قصير المدى، بل ماراثون طويل الأمد، لإعادة النظام الشمسي وما وراءه إلى مجالنا».

وبعد هذه المهمة الأولى، ستنقل «أرتيميس 2» رواد فضاء إلى القمر في عام 2024، من دون أن تهبط على سطحه. وأول هبوط لمهمة مأهولة سيحصل لطاقم «أرتيميس 3» في العام 2025 على أقرب تقدير. وتسعى «ناسا» إلى إطلاق مهمة واحدة سنويا بعدها.

والهدف من ذلك ترسيخ وجود بشري دائم على القمر، مع إنشاء محطة فضائية في مدار حوله («غايتواي»)، وقاعدة على سطحه.

وهناك، ستتعلم البشرية العيش في الفضاء السحيق وتطوير جميع التقنيات اللازمة لإجراء رحلات ذهابا وإيابا إلى المريخ.

وتستغرق مثل هذه الرحلة سنوات عدة، وقد تحصل «في نهاية ثلاثينيات القرن الحالي»، وفق بيل نيلسون.

لكن قبل ذلك، يُعد الذهاب إلى القمر أمرا استراتيجيا أيضا، إذ يواجه طموحات الدول المتنافسة، ولا سيما الصين.

وأوضح نيلسون عبر قناة «إن بي سي» الأميركية «نريد أن نذهب إلى القطب الجنوبي (للقمر)، حيث توجد الموارد»، ولا سيما الماء على شكل جليد. وقال «لا نريد أن تذهب الصين إلى هناك وتقول (هذه أرضنا)».

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