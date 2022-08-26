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«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 03:25 مساء
«تي موبايل» تستعين بأقمار «سبايس إكس» لتوفير شبكة هاتفية للأماكن الأكثر عزلة
شعارا شركتي «سبايس إكس» و«تي موبايل» (أ ف ب)
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ستتصل الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبايس إكس» مباشرة، بهواتف شركة الاتصالات الألمانية «تي موبايل»، لتوفير شبكة هاتفية لأكثر الأماكن عزلة.

وستبدأ الخدمة الجديدة التي تستخدم آلاف الأقمار الصناعية «ستارلينك» التابعة لـ«سبايس اكس»، المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، الموجودة أصلا في المدار وتعمل على الهواتف الحالية، من خلال تمكين إرسال واستقبال الرسائل النصية اعتبارا من أواخر عام 2023، بينما من المتوقع أن يسري ذلك على الخدمات الصوتية في وقت لاحق، وفق «فرانس برس».

وقال إيلون ماسك خلال حدث في موقع ستاربايس التابع لـ«سبايس اكس» في تكساس «الشيء المهم هو أن هذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من المناطق البيضاء (خارج نطاق التغطية) في أي مكان في العالم، لهاتفك».

- الأقمار الصناعية تشعل المنافسة في سوق خدمات الإنترنت

وأضاف الملياردير إن الخدمة «ستنقذ الأرواح»، وضرب مثالا على حالات ضياع المتنزهين الذين لا يستطيعون في مثل هذه الظروف حاليا طلب المساعدة.

ورغم أن الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية متاح من سنوات، يحتاج المستخدمون حاليا إلى معدات متخصصة، مثل محطات «ستارلينك».

محطة ستارلينك
وأشار ماسك إلى أن هذه الخدمة «لن تحتوي على نوع النطاق الترددي الذي يمكن أن تتمتع به محطة ستارلينك، لكنها ستسمح بإرسال الرسائل النصية والصور، وإذا لم يكن هناك الكثير من الأشخاص في منطقة الهاتف المحمول، فمن المحتمل أن تتيح إرسال بعض مقاطع الفيديو».

وقال رئيس «تي موبايل» مايك سيفرت إنه يتوقع أن يتم تضمين الخدمة مجانا في معظم خطط الاشتراك الحالية، ولكن قد تكون هناك رسوم إضافية للمستخدمين على الاشتراكات بأقل تكلفة.

وأوضح مايك سيفرت أن الخدمة ستُوفر في البداية للعملاء الأميركيين، لكن من المتوقع أن توسعها «تي موبايل» لتشمل أسواقا أخرى في المستقبل.

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