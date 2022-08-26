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«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 11:42 صباحا
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
صورة مُعدّة فنياً تمثّل التلسكوب الفضائي جيمس ويب في الفضاء (أ ف ب)
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للمرة الأولى، رصد التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» وجود ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.

وهو اكتشاف يبيّن قدراته الهائلة ويشوّق العلماء لمتابعة البيانات الإضافية، التي سيوفرها في هذا الشأن، وفق «فرانس برس».

ومع أن الكوكب المكتشَف عملاق غازي وساخن يستحيل وجود حياة عليه بالمفهوم الذي نعرفه، يُظهر هذا الاكتشاف إمكان إجراء عمليات مراقبة للكواكب الصخرية تهدف في نهاية المطاف إلى معرفة ما إذا كانت تتوافر على أحدها ظروف مؤاتية لنشوء أشكال من الحياة.

كواكب فائقة شبيهة بالأرض
واعتبر عالم الفيزياء الفلكية في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية بيار-أوليفييه لاغاج، الخميس، أن هذا الاكتشاف «يفتح باباً أمام إجراء دراسات مستقبلية عن كواكب فائقة شبيهة بالأرض».

أما أستاذة الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ناتالي باتاليا فاعتبرت عبر تويتر أن الاكتشاف مذهل، وكتبت «لدينا حقاً فرصة لاكتشاف الغلاف الجوي للكواكب بحجم الأرض».

وشرحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن رصد ثاني أكسيد الكربون سيتيح أيضاً معرفة المزيد عن تكوين هذا الكوكب المسمى WASP-39 b واكتشف عام 2011. ويقع هذه الكوكب على بعد 700 سنة ضوئية، ويمثل نحو ربع كتلة كوكب المشتري، وهو قريب جداً من الشمس.

لماذا هذا الكوكب؟
واختير هذا الكوكب نظراً إلى أن معايير عدة تسهّل مراقبته، فيما لا يزال العلماء يقيّمون قدرات التلسكوب الذي كشف عن صوره الأولى قبل أقل من شهرين.

ويمر WASP-39 b بشكل منتظم جداً أمام شمسه (يدور حولها في أربعة أيام)، وغلافه الجوي متمدد.

وتوصل التلسكوب جيمس ويب إلى توفير بيانات عن الكوكب من خلال التقاط التباين الضئيل في اللمعان الناتج عن مروره أمام نجمه.

ثم أجرى التلسكوب تحليلات للضوء «المرشح» عبر الغلاف الجوي للكوكب، إذ تترك مختلف الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي توقيعات محددة تُمكّن من تحديد تكوينها.

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وسبق للتلسكوبين هابل وسبيتزر أن رصدا وجود بخار الماء والصوديوم والبوتاسيوم في الغلاف الجوي لهذا الكوكب، لكن جيمس ويب تمكن من التعمق أكثر بفضل قدرته الكبيرة في مجال الأشعة تحت الحمراء.

ونقل بيان ناسا عن ظافر رستمكولوف من جامعة جونز هوبكنز قوله إن رصد وجود ثاني أكسيد الكربون هو بمثابة «اجتياز عتبة في علم الكواكب الخارجية».

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