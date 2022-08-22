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قهوتك تحدد سمات شخصيتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 03:00 مساء
قهوتك تحدد سمات شخصيتك
دراسة حديثة لجامعة إنسبروك تكشف وجود علاقة بين مذاق قهوتنا وطبيعة شخصيتنا (الإنترنت)
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توصلت دراسة حديثة إلى أنه كلما كانت القهوة مرة كان من يشربها عدائيا، في إطار محاولة علمية لبيان العلاقة بين مذاق القهوة وشخصية من يشربها.

وحسب باحثين بجامعة إنسبروك النمساوية؛ فإن شرب القهوة مع الكثير من السكر أو من دونه يفصح عن طبيعة شخصية الإنسان، بحسب ما نقل الموقع الألماني للأخبار الاقتصادية «بيزنيس إنسايدر»، الذي نشر ملخصا للدراسة، وفق «دويتشه فيله».

وسبق للباحثين كريستينا ساغيوغلو، وتوبياس غريتيماير، الباحثين في علم النفس بجامعة إنسبروك، أن خلصا إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص الاجتماعيين على وجه الخصوص يحبون الأطعمة والمشروبات حلوة المذاق، بما فيها القهوة. وخلال الدراسة الجديدة أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يحبون الأطعمة والمشروبات مرة المذاق؛ مثل القهوة السوداء لديهم أيضا شخصية أكثر عدائية.

- كيف تجعلون قهوتكم صحّية أكثر؟

وانطلق الباحثون من حقائق علمية أثبتت أن تفضيل هذا الذوق على ذلك يعود إلى حد كبير إلى الجينات. كما يمكن أن تؤثر تجارب التذوق للجنين في الرحم وبعد الولادة أيضا على التفضيلات مدى الحياة.

وفي دراسة سابقة أثبتت الباحثة كريستينا ساغيوغلو، وزميلها توبياس غريتيماير أن التجارب مع الأطعمة والمشروبات المرة يمكن أن تدفع الناس لإصدار أحكام سريعة على أقرانهم بشدة فيتفاعلون بسلوك أكثر عدائية بشكل عام. لذلك فالأشخاص الذين يشربون الأشياء المرة تتأثر شخصيتهم بشكل سلبي بسببها.

 أسئلة حول طبيعة شخصيتهم
واستعان الباحثون في دراستهم الجديدة في إنسبروك بـ500 مشارك، طرحت عليهم أسئلة حول طبيعة شخصيتهم ومذاق المشروبات والمأكولات المفضلة لديهم؛ هل هي حلوة أم مرة.

في الدراسة الجديدة، طُلب من المشاركين توضيح مدى إعجابهم بالأطعمة الحلوة والحامضة والمرة والمالحة. ثم أجاب المشاركون على أسئلة تتعلق بشخصيتهم، حسب المجلة العلمية «أبيتيت» التي نشرت الدراسة. وبعد تقييم الأجوبة اتضح للباحثين صحة فرضيتهم. فالأشخاص العدائيون والنرجسيون قالوا إنهم يحبون الأطعمة والمشروبات المرة مثل القهوة السوداء.

وكلما أحب شخص الطعام والمشروبات المرة، زادت احتمالية أن يكون لديه شخصية عدائية تجاه الآخرين، يضيف موقع «بيزنيس إنسايدر». ورغم ذلك؛ ينصح الخبراء بعدم المبالغة في كمية السكر في القهوة.

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