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استخدام الدراجات الهوائية يخفض انبعاثات الكربون في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 01:34 مساء
استخدام الدراجات الهوائية يخفض انبعاثات الكربون في العالم
شخصان يعبران على دراجتيهما الهوائيتين أمام طاحونة في كيندرديك في هولندا في 19 مارس 2022 (أ ف ب)
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أظهرت دراسة حديثة أنه من الممكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 700 مليون طن كل سنة، أي ما يوازي انبعاثات كندا السنوية، إن عمد الجميع إلى استخدام الدراجات الهوائية لتنقلاتهم اليومية.

ويمثل قطاع المواصلات ربع مجمل الانبعاثات الحالية للغازات ذات مفعول الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النقل بثلاثة أضعاف بحلول منتصف القرن، وفق «فرانس برس».

ونصف هذه الانبعاثات ناتج اليوم عن السيارات، التي تتابع بيانات مبيعاتها عن كثب، خلافا لمبيعات الدراجات النارية.

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وتعويضا عن هذا النقص، أقام فريق دولي من الباحثين أول قاعدة بيانات عالمية حول حيازة الدراجات الهوائية واستخدامها في ستين بلدا منذ مطلع الستينيات، حسب مجلة «كومونيكايشنز إيرث أند إنفايرنمنت».

وأظهر الباحثون أن عدد الدراجات الهوائية المنتجة خلال فترة 1962-2015 تخطى عدد السيارات. وبلغ عدد الدراجات الهوائية المنتجة العام 2015 أكثر من 123 مليون دراجة، حوالي ثلثيها في الصين.

نشاط ترفيهي
ولم يتخط متوسط حصة استخدام الدراجات الهوائية للتنقلات اليومية 5% في الدول الستين المشمولة بالدراسة. وفي بعض هذه الدول مثل الولايات المتحدة، فإن عدد الدراجات الهوائية المستخدمة مرتفع، لكن مستخدميها يعتبرون ركوبها بمثابة نشاط ترفيهي وليس وسيلة نقل يومية، وغالبا ما يستخدمون السيارات لتنقلاتهم القريبة.

لكن الباحثين أثبتوا من خلال حساباتهم أنه لو تنقل الجميع لمسافة 1.6 كلم في اليوم بالمتوسط على دراجة هوائية، أي ما يوازي متوسط المسافة اليومية التي يعبرها الدنماركيون، فسيمكن ذلك من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بحوالي 414 مليون طن في السنة، أي ما يساوي انبعاثات بريطانيا السنوية.

التجربة الهولندية
وفي حال استخدام الدراجات الهوائية لـ2.6 كلم في اليوم كما في هولندا، فمن الممكن خفض الانبعاثات بـ686 مليون طن في السنة، فضلا الفوائد الصحية لوسيلة النقل هذه وتحسين نوعية الهواء الذي نتنفسه.

وقال واضع الدراسة الرئيسي الأستاذ في قسم التكنولوجيا الخضراء في جامعة جنوب الدنمارك، غانغ ليو، إن الفائدة الرئيسية للدراسة هو أنها تظهر أن الدراجة الهوائية يمكن أن تلعب دورا مهما في الحد من بصمات الكربون للنقل، في حين أن الجدل القائم حاليا يركز بالأحرى على الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

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