توفير الإنترنت لمتسلقي أعلى قمة في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت تنزانيا خط إنترنت عالي السرعة، الأربعاء، على منحدرات جبل كليمنجارو، لتعزيز سلامة الحمالين والمتسلقين أثناء صعودهم إلى أعلى قمة في أفريقيا.

وبدأت مؤسسة «تنزانيا تيليكومونيكيشنز» العامة الثلاثاء تشغيل الخط الذي تم تركيبه على ارتفاع 3720 مترا، وستغطي الشبكة بحلول نهاية السنة القمة الواقعة على علو 5895 مترا والمكللة بالثلج الأسطوري.

وقال عضو البرلمان نابي نوي خلال افتتاح الخدمة بحضور مسؤولين حكوميين وسياح «في الماضي كان غياب الإنترنت يشكّل بعض الخطر على الزوار والحمالين».

وأضاف من موقع التخييم هورومبو هاتس إن «خدمة الإنترنت ستكون متاحة لجميع السياح (...) حتى هذا المكان».

ويقع الجبل في شمال شرق تنزانيا، بالقرب من الحدود مع كينيا، ويقصده نحو 35 ألفا من السياح ومتسلقي الجبال سنويا.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجبل الذي بنى عليه الروائي الأميركي إرنست همنغواي قصته «ثلوج كليمنجارو»، مصنّف مع المنطقة المحيطة به متنزها وطنيا، وهو موقع مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

في العام الماضي، أثار مشروع حكومي لإقامة تلفريك على المنحدر الجنوبي من كليمنجارو انتقادات واسعة النطاق من المشاة والمنظمات البيئية.

وباتت التكنولوجيا أكثر فأكثر عنصرا أساسيا في عالم تسلق الجبال، إذ باتت شبكة «واي فاي» متاحة مثلا لمتسلقي جبل إيفرست، ما يمكنّهم من إرسال تنبيهات سريعة بواسطة هواتفهم الذكية في حال تعرضهم لحادث.