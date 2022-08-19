Atwasat

ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 12:08 مساء
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا
تتسم المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل الموجودة في التغليف والشامبو والمقالي ومستحضرات الماكياج (أ ف ب)
alwasat radio

توصل كيميائيون، في الولايات المتحدة والصين، إلى طريقة لتدمير ملوثات «أبدية» شديدة السمية موجودة في عدد من الأشياء اليومية، التي نستخدمها.

نُشرت أبحاثهم في مجلة «ساينس»، حيث توصلوا إلى ابتكار هذه التقنية، التي تتطلب درجات حرارة منخفضة نسبياً وما يسمى كواشف شائعة، ما يوفر حلاً محتملاً لمشكلة تعانيها البيئة على الدوام، وفق «فرانس برس».

الفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل 
وتتسم المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل (PFAS) والتي ظهرت في أربعينات القرن المنصرم، وتوجد في التغليف والشامبو والمقالي غير اللاصقة وحتى في مستحضرات الماكياج، بـأنها تتحلل ببطء شديد.

ومع الوقت، انتشرت هذه الملوثات في البيئة، سواء في المياه أوالتربة أوالهواء أوالمياه الجوفية أوالبحيرات أوالأنهار.

وأظهرت دراسة سويدية الأسبوع الفائت أن مياه الأمطار غير صالحة للشرب في كل مكان على الأرض بسبب ارتفاع مستوى المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل فيها.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض للمواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل يمكن ان يؤثر سلباً على الخصوبة ونموالجنين. وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة أوبعض أنواع السرطان (سرطان البروستات والكلى والخصيتين) وزيادة مستويات الكوليسترول.

درجة حرارة عالية
وتتطلب الأساليب الحالية للحدّ من هذه الملوثات علاجات قوية، كالحرق بدرجة حرارة عالية جداً أوالتشعيع بالموجات فوق الصوتية.

وتعود طبيعة الملوّثات غير القابلة تقريباً للتدمير إلى روابط الكربون والفلور الطويلة التي تتكون منها، وهي من بين أقوى الروابط في الكيمياء العضوية.

إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد نقطة ضعف في بعض أنواع المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل، إذ يمكن استهداف مجموعة من ذرات الأكسجين في أحد طرفي جزيئها بواسطة مذيب وكاشف شائع عند متوسط درجات حرارة تتراوح بين 80 و120 درجة مئوية.

وشرح ويليام ديشتيل من جامعة «نورث وسترن» الذي شارك في إعداد الدراسة أن «هذا يتسبب عندما يحصل بانهيار الجزيء بأكمله في سلسلة من التفاعلات المتشابكة».

ميكانيكا الكم
واستخدم العلماء أيضاً طرقاً حسابية قوية لرسم خريطة لميكانيكا الكم وراء هذه التفاعلات الكيميائية. ومن شأن هذه الأبحاث أن تساهم في تحسين الطريقة.

وركزت الدراسة الحالية على عشر مواد مشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل، من بينها ملوث رئيسي يسمى «جنكس» GenX، هوالذي لوث نهر كيب فير في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية.

لكنّ هيئة حماية البيئة الأميركية أشارت إلى أن ثمة أكثر من 12 الف «مادة كيميائية أبدية».

وأوضح ويليام ديشتيل أن «أنواعاً أخرى (من المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل) ليس لها نقطة الضعف نفسها، بل لكل منها تلك الخاصة به ... وإذا تمكنا من التعرف على (نقاط الضعف هذه)، فسنتوصل إلى كيفية تفعيله لتدميره».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة

باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة
إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رغم الشغف.. هواة ألعاب الفيديو يقلصون وقت لعبهم
رغم الشغف.. هواة ألعاب الفيديو يقلصون وقت لعبهم
ريك لابرود في مهمة تاريخية لإعادة أميركا إلى القمر
ريك لابرود في مهمة تاريخية لإعادة أميركا إلى القمر
علماء: المياه قد تكون وصلت إلى الأرض من الكويكبات
علماء: المياه قد تكون وصلت إلى الأرض من الكويكبات
الاحترار المناخي يضرب التوازن البيئي في جبال البيرينيه
الاحترار المناخي يضرب التوازن البيئي في جبال البيرينيه
«مشروع ذكي» يسعى للحد من عمليات الاتجار بالنمور
«مشروع ذكي» يسعى للحد من عمليات الاتجار بالنمور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس...
سول تطلق أول مسبار قمري كوري جنوبي
سول تطلق أول مسبار قمري كوري جنوبي...
المزيد
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها يوميا
ابتكار تقنية لتدمير «الملوثات الأبدية» في أشياء نستخدمها ......
صاروخ «ناسا» الجديد يستعد لإطلاقه إلى القمر قريبا
صاروخ «ناسا» الجديد يستعد لإطلاقه إلى القمر قريبا...
الجفاف يضرب مصدر نهر التيمز في بريطانيا
الجفاف يضرب مصدر نهر التيمز في بريطانيا...
«مشروع ذكي» يسعى للحد من عمليات الاتجار بالنمور
«مشروع ذكي» يسعى للحد من عمليات الاتجار بالنمور...
الاحترار المناخي يضرب التوازن البيئي في جبال البيرينيه
الاحترار المناخي يضرب التوازن البيئي في جبال البيرينيه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط